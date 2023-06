După 11 sezoane petrecute la U BT Cluj, internaționalul Nandor Kuti se alătură lui CSU Sibiu.

Prima noutate pentru sezonul 2023/2024 la BC CSU Sibiu este transferul lui Nandor Kuti, campion național și câștigător al Cupei României în stagiunea precedentă, cu U BT Cluj. Nandor Kuti are 26 de ani, 1.96 metri și evoluează la pozițiile 2-3.

Nandor Kuti a joacă din 2012 la U BT Cluj și a strâns 270 de jocuri disputate în Liga Națională de baschet masculin. În palmaresul său se regăsesc trei patru titluri de campion național și cinci cupe ale României.

La nivel de echipă națională, Nandor Kuti a jucat la toate nivelurile de vârstă. La juniori a câștigat Campionatul European Divizia B în 2017, iar tot în acea vară îmbrăca tricolorul la EuroBasket-ul cu una dintre grupe organizate la Cluj-Napoca.

”Echipa este pe un drum ascendent”

În sezonul recent încheiat, Nandor Kuti a jucat 39 de partide în Liga Națională de baschet masculin, cu medie de 19 minute petrecute pe parchet. El a avut cifre statistice de 3.9 puncte, 2.0 recuperări și 1.3 pase decisive. În EuroCup a strâns alte 16 jocuri și alte 4 în Cupa României.

„Sunt extrem de fericit să mă alătur echipei CSU Sibiu, o echipă cu tradiție, cu suporteri fabuloși și unui oraș care iubește baschetul. Am auzit doar lucruri frumoase despre acest club, consider că echipa este pe un drum ascendent având în vedere rezultatele din sezonul trecut. Un factor important în alegerea mea a fost iubirea suporterilor pentru acest sport, știu cât de mult înseamnă pentru ei baschetul. Sunt nerăbdător să vă cunosc și să contribui la îndeplinirea obiectivelor echipei. Hai CSU!” a spus Nandor Kuti pentru siteul oficial al clubului sibian. Sibiu mai are sub contract trei jucători români: Rareș Uță, Mirel Dragoste și Aurelian Gavriloaia.

”Experiența sa își va spune cuvântul”

Oficialii clubului CSU sunt și ei mulțumiți că au reușit să îl convingă pe Kuti să joace la Sibiu. „Ne bucurăm că Nandor Kuti s-a alăturat CSU Sibiu și consider că venirea lui ne va aduce un plus în angrenajul autohtonilor, alături de Mirel, Aurică și Rareș. E un jucător care poate acoperi mai multe poziții și, cu siguranță, experiența sa de jucător al naționalei României, dar și cea acumulată în evoluțiile din Basketball Champions League și EuroCup își va spune cuvântul” a spus Horațiu Floca, directorul CSU Sibiu.

