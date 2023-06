După doi ani de tratative, Alpha Bascketball și BC CSU Sibiu au decis să unească grupele de juniori mari.

Juniorii U 13 – U 18 de la cele două cluburi se vor uni și vor evolua în campionatele naționale sub denunirea de CSU Sibiu.

Andu Hanea spune că uniunea dintre Alpha și CSU va aduce un plus baschetului juvenil din Sibiu. ”Am tot avut discuții pentru unificare în ultimele două sezone și vara asta am reușit, toată lumea are de câștigat, este un acord echitabil pentru baschetul sibian. Această înțelegere va crea concurență pentru copii pe posturi, este un lucru sănătos, care se practică în Vest, unde este un număr mare de copii și fiecare se luptă pentru a juca. Până acum, juniorii de valoare erau împărțiți la ambele cluburi, Sibiul are un potențial baschetbalistic mare. Practic, BC CSU preia parte de juniori de la U 13 până la U 18 care erau înscrise în campionat” a spus Andu Hanea, managerul de la Alpha Bascketball.

De pregătirea acestor grupe se vor ocupa în continuare tehnicienii de la CSU Sibiu juniori, Alexandru Rubint, Nikola Pavlovic și Juris Vasiljevs. Sârbul care în ultimii patru ani a antrenat la Alpha, Darko Pandurovic nu s-a alăturat noului proiect și a semnat cu CS Vâlcea 1924, urmând să antreneze echipa ”satelit” clubului, care va activa în Liga 1.

