Un bărbat din Sibiu a încasat bani europeni de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru oi fictive, informează un comunicat DNA. Crescătorul avea doar 26 de oi și a declarat în acte că are 120 de oi. După ce a recunoscut ce a făcut, a fost condamnat la închisoare cu suspendare, relatează AgroInfo .

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a unui inculpat, persoană fizică fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și instigare la fals informatic formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii februarie 2021, inculpatul ar fi depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Sibiu mai multe documente în care erau consemnate date false (referitoare la numărul de ovine) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, declarând că ar deține în cadrul exploatației un număr de 120 de ovine, în condițiile în care, la acel moment, în exploatație ar fi existat doar 26 de ovine.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul ar fi instigat un medic veterinar care ar fi modificat, în baza de date (Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – SNIIA) numărul animalelor deținute în exploatația acestuia.

Aceste demersuri ar fi fost făcute pe de o parte în scopul de a reține pe nedrept avansul în cuantum de 52.402 lei primit în data de 09.05.2018, iar pe de altă parte pentru a obține pe nedrept suma de 17.469 lei, obiect al cererii de plată, tranșa II.

Ulterior, în cursul urmăririi penale, inculpatul a achitat prejudiciul reținut în sarcina sa.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 5.970 lei reprezentând dobânda aferentă debitului principal achitat.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

– o pedeapsă de un an și 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Sibiu,” se arată în comunicatul DNA.