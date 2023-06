Un accident tragic a avut loc sâmbătă, 10 iunie, la ieșirea din Sibiu. Patru persoane și-au pierdut viața, iar încă una se află la spital. Printre victime se numără și un minor de 15 ani, dar și un băiat de 24 de ani. Vestea i-a lovit pe toți ca un fulger, iar comunitatea sibiană a fost încă o dată marcată de un eveniment dureros.

Un accident s-a produs sâmbătă dimineață, 10 iunie, la intersecția dintre Cisnădioara și drumul Sibiu – Rășinari. Accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate a unui bărbat de 63 de ani care circula dinspre Sibiu spre Rășinari și care la intersecția cu DJ 106D a virat la stânga fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu un autoturism condus dinspre Rășinari spre Sibiu de către un bărbat în vârstă de 24 de ani. În urma accidentului cei doi șoferi și unul dintre pasageri au decedat, iar alți doi pasageri au fost transportați la spital de echipajele SAJ. La aproape o zi diferență, autoritățile au transmis faptul că băiatul în vârstă de 15 ani a pierdut lupta cu viața.

Sute de mesaje pentru Răzvan, băiatul de 24 de ani

Tânărul care și-a pierdut viața în accidentul rutier de la intersecția dintre Cisnădioara și drumul Sibiu – Rășinari se numește Răzvan T. Acesta avea 24 de ani și locuia în comuna Rășinari. Tânărul a studiat la Colegiul Tehnic „Independența” din Sibiu. Prietenii sunt în stare de șoc în urma celor întâmplate și transmit condoleanțe familiei.

„Sincere condoleanțe familiei și prietenilor! Este foarte amar să-i pierdem pe cei mai dragi, pe rude și prieteni și este de două ori mai amar dacă ne părăsesc oameni tineri, frumoși și talentați. Dumnezeu să-i odihnească sufletul! Drum lin printre îngeri , Razvan!” a spus Mădălina. „Încă nu îmi vine să cred… Dumnezeu să te ierte!!! Odihnește-te în pace!! Un gând de alinare și sincere condoleanțe familiei îndurerate” a transmis Mirabela.

Mesaj cutremurător de la iubita victimei

Familia, prietenii și sute de sibieni și-au transmis condoleanțele pe paginile de Facebook, însă unul dintre cele mai dureroase mesaje a fost scris de Șefania, iubita lui Răzvan.

„Iubitul meu frumos, nu am cuvinte, refuz să cred așa ceva…încă sunt șocată, sper și tot sper că NU e adevărat și că Dumnezeu va face o minune. M-ai lăsat singură aici, acum când aveam cea mai mare nevoie de tine. Te-ai dus mult, mult prea devreme sufletul meu bun, încă aveam nevoie de tine aici, lângă mine. Aveam atâtea planuri de viitor împreună și atâtea vise și uite…Dumnezeu a ales să mi te ia de lângă mine. NU accept ca tu să nu mai fii aici lângă mine și că m-ai lăsat să lupt de una singură. De ce tu? Încă mă întreb. Dacă ai știi câte mai aveam să-ți spun și să-ți mai spun de nenumărate ori cât de mult te iubesc și să te sufoc cu toată iubirea mea față de tine așa cum o făceam eu. De ce tu? Iubitule, de ce tu? Acum nu mai are cine să mă întrebe „Cine e șeful tău?” sau „Te iubesc, tu, iubito” așa cum o făceai tu de fiecare dată când petreceam timp împreună. Acum nu mai dorm pe pieptul nimărnui, așa cum dormeam pe al tău. Am rămas doar cu amintirile tale frumoase sufletul meu bun și cu o mulțime de panuri și vise ruinate. Dumnezeu să te odihnească în Împărăția Sa îngerul meu bun. Vei rămâne mereu în sufletul meu” a spus Șefania, iubita lui Răzvan pe pagina sa de Facebook.

Comunitatea sibiană, alături de familie

Comunitatea sibiană a fost alături de rudele băiatului, iar unii dintre ei s-au oferit chiar să le ofere sprijin. Sute de comentarii au fost lăsate la postarea despre accident, iar oamenii și-au transmis sincerele regrete pentru familie și prieteni.

„Păcat, mare pierdere…a fost un model de băiat pentru, tinerele generații” a spus Alex, „Păcat, era nevinovat, avea toată viața înainte! Durere mare pentru părinți și apropiați! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! Multă putere familiei” a transmis un sibian, „Dumnezeu să te odihnească în pace și să te țină în dreapta Lui…nu-mi vine să cred” a spus Lavinia, „Off Doamne, Dumnezeu să-l odihnească, păcat, prea tânăr” a transmis Maria, „Dumnezeu să te ierte, păcat de tine, erai în floarea tinereții” a spus un alt sibian.

„Am trecut aseară, ora 20:00, cu bicicleta pe acolo și am rămas cu o imagine tristă deoarece erau multe lumânări sub panoul acela mare și trei persoane care plângeau și care au adus un ultim omagiu celor trei persoane decedate din accident. Băiatul de 24 de ani era șoferul din mașina albă care circula din Rășinari spre Sibiu, iar șoferul Fordului Fiesta albastru închis de 63 de ani și încă un bărbat de 50 de ani din mașina acestuia care venea din Sibiu și nu a acordat prioritate când a făcut stânga către Cisnădioara. Acum de dimineață să aud de a patra victimă, băiatul de 15 ani. Domane ferește pe toată lumea de astfel de evenimente. Tragic… Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace!” a spus Florina.

