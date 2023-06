Din păcate, conducerea Consiliului Județean Sibiu nu a fost preocupată de viitorul copiilor sibieni. Este o veste tristă, copiii din județul Sibiu doar vor visa la un computer pe care să învețe, să lucreze și pe care să poată citi cărțile preferate.

Este alegerea conducerii Consiliului Județean Sibiu, de a NU aplica în programul PNRR „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, un apel de proiecte destinat educației, dezvoltării competențelor digitale. Programul s-a încheiat pe 30 mai, fără efecte pentru sibieni.

O singură primărie din județul Sibiu a încercat să-și depună propriul proiect: Micăsasa, unica localitate administrată de o echipă USR. Condițiile impuneau însă ca minim trei localități sibiene să fie implicate, pentru ca județul să intre în procesul de selecție. Nici măcar o a doua primărie nu s-a prezentat cu proiect.

Conducerea Consiliului Județean Sibiu a ignorat pur și simplu această oportunitate de atragere a unei finanțări PNRR care asigura renovarea, inclusiv extinderea, echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice pentru biblioteci județene, rurale și municipale.

Trăim în lumea digitală, în care comunicarea, educația în domeniul mass-media, crearea de conținut digital, securitate digitală și educație antreprenorială digitală sunt ingredientele supraviețuirii pe piața muncii a generațiilor actuale de copii, dar în lipsa echipamentelor și sistemului de suport educațional, acestea rămân doar concepte abstracte.

„Așa cum ne-am obișnuit, pentru a ne putea manipula în voie, țara ne vrea proști. Asta a fost, probabil, concluzia conducerii CJ, care a refuzat să încurajeze comunele să depună proiecte, care a refuzat să facă un minim efort să acceseze acești bani destinați viitorului copiilor. Acolo unde USR a reușit să treacă de blocajele PNL și PSD, cum este cazul în Brașov, acest lucru a fost posibil. În Sibiu, nu s-a putut, pentru că, probabil, nu se câștigă bine din astfel de proiecte”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, președinte USR Sibiu.

În schimb, la Brașov, vicepreședintele CJ din partea USR Szenner Zoltan s-a zbătut pentru ca în comunele brașovene bibliotecile să devină atractive. Bibliotecile trebuie să fie modernizate și transformate pentru a servi comunitățile în noul contextul actual, axat pe digitalizare. „Am umblat foarte mult, am mers la fiecare primărie ori de câte ori a fost nevoie, cu toții am investit multă muncă, timp și energie și am avut o echipă implicată care a scris un proiect bun, iar în final contează să-ți ajuți comunitatea care te-a ales”, a declarat acesta.

Bibliotecile modernizate din Sibiu ar fi putut deveni adevărate centre comunitare, pentru locuitorii de toate vârstele. Pentru copii, activități after-school, un loc unde să-și facă temele având acces la resurse, sau ateliere școlare, centre de meșteșuguri, cluburi sociale, locuri pentru cursuri diverse, sunt doar câteva exemple de eficientă utilizare a spațiilor.Reamintim sibienilor că programele de finanțare europene din cadrul PNRR au fost create cu contribuția majoră a USR și ele au un scop foarte precis: modernizarea României. Asistăm însă cu tristețe la modul în care cele două partide aflate la guvernare, PNL și PSD, își bat joc de acest program european, refuză să accepte că România se poate moderniza și dau cu piciorul nu doar banilor europeni, ci și viitorului copiilor noștri.

