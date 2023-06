Primul transfer făcut de FC Hermannstadt în pauza competițională, mijlocașul ofensiv Cristian Neguț (27 ani) de la Chindia a efectuat luni primul său antrenament la Sibiu.

Neguț și-a ținut promisiunea făcută președintelui Dani Coman, aceea de a semna cu Sibiul la finalul sezonului în Superliga și s-a alăturat lotului la reunirea de luni, pe terenul de la ”Pietricica”. Mă simt foarte bine, băieții m-au primit destul de bine, sunt fericit că am ajuns aici. Am venit cu sufletul și sper să ajut echipa la îndeplinirea tuturor obiectivelor, pentru că avem mare nevoie. Am venit mai mult cu sufletul, așa am decis, am vorbit cu domnul președinte cu mai multă vreme înainte. Am avut contact cu mai multe echipe, dar mi-am dat cuvântul că vin la Sibiu și m-am ținut de cuvânt” a spus noul jucător al Sibiului.

Cristi Neguț și-a setat obiective îndrăznețe la echipa de pe malul Cibinului. ”Obiectivul meu va fi să depășim cel puțin performanțele de anul trecut. Eu, sincer, mă gândesc să prindem un loc de play-off, pentru că și anul acesta, dacă nu era acea depunctare, echipa arăta foarte bine”.

Cotat de site-urile de specialitate la 550.000 de euro, Cristian Neguț a jucat prima dată la Urban Titu, iar din 2016 a ajuns la Chindia Târgoviște. În ianuarie 2022 a fost împrumutat la CFR Cluj, echipă la care a stat doar cinci luni. În sezonul 2022-2023, Neguț a fost titular de bază la Chindia, a dat cinci goluri și a oferit 9 pase decisive.

