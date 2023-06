Turiștii de pe o plajă din Florida au avut parte de surpriză neașteptată. Oamenii din zonă sunt obișnuiți cu rechini, însă de această dată s-au dat peste un pui de urs.

Localnicii și turiștii sunt obișnuiți cu rechinii, însă, recent, ei au fost luați prin surprindere când au văzut un urs ieșind din apă și plimbându-se pe plajă, scrie Digi24.

Din imagini se poate observa cum ursul a înotat în apele Golfului Mexic și s-a îndreptat apoi spre țărm. Nicio persoană nu a fost rănită, iar ulterior animalul a fugit spre dunele de nisip. Nu se știe de ce se afla în Golful Mexic sau cât timp a înotat în mare. În general, urșii sunt buni înotători, în special urșii polari, care pot înota mulți kilometri în largul mării pentru a vâna foci. Dar Arctica înghețată este foarte departe de nisipurile însorite și pline de turiști din Florida.

A young black bear, initially thought to be a big dog, was spotted at a beach in Florida bobbing on the waves.



