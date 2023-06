Festivalul Internaţional „Hermannstadtfest”, ediţia a XI-a, a avut loc în perioada 8-11 iunie 2023, la Sibiu, în Habermann Markt.

La manifestarea culturală au participat peste 200 de copii și tineri din România, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria şi Italia, Statele Unite ale Amercii si Turcia.Vremea a ținut cu tinerii concurenți, iar reprezentațiile lor au fost mult peste așteptările juriului, care au avut o misiune foarte grea în a delibera câștigătorii acestei ediții.

Astfel, Marele Trofeu Hermannstadtfest la categoria muzică populară a fost câștigat de Mocan Paraschiva – Alămor. Premiul 1 cu excelență Hermannstadtfest a fost adjudecat de Liță Cristina – București. Trofeul Adrian Ordean a ajuns în acest an la Tina Melisa Mihoncea – Timișoara. Câștigătorul Marelui Trofeu Hermannstadtfest la muzică de divertisment a fost câștigat de Gabriel Mardale din Amara.

Festivalul a avut trei secţiuni, respectiv: Muzică Populară – Tradiţională (dedicată regretatului artist Daniel Rosalim), Muzică de Divertisment şi Creaţie. Au fost şi secţiuni speciale, printre care se numără: secţiunea „Portret de compozitor – Dan Dimitriu” (unde concurenţii au interpretat piese compuse de maestrul Dan Dimitriu), secţiunea „Remember – Marcel Iorga” (unde concurenţii au interpretat piese compuse de maestrul Marcel Iorga).

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia „Domy Music Star” – Sibiu, Palatul Copiilor Sibiu, Asociaţia Filantropică „Olivia”, Arhiepiscopia Ortodoxă Română – Sibiu, Radio „Trinitas” – Sibiu, Cercul Militar Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Sibiu, Radio România Regional, Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu şi Studio Canto „Rodica Popa Comăniciu”.

Spectatorii s-au putut bucura de recitaluri extraordinare, printre invitaţii speciali din acest an numărându-se Luiza Zan, Dan Dimitriu, Anca Mărginean, Cenaclul „Lumină Lină” – cu participarea părintelui Doru Gheaja, Şcoala de Dans „Ioan Macrea” şi Ansamblul „Cibinul” al Palatului Copiilor Sibiu. De asemenea, echipa canină a Centrului Chinologic Sibiu a oferit duminică un spectacol inedit publicului.

În data de 8 iunie, participanţii au avut ocazia să participe gratuit la un Masterclass, unde mentori au fost: actriţa Ofelia Popii, muzicianul Adrian Ordean, jurnalistul Bogdan Dragomir, redactorul radio Bianca Bucă, profesorul Daniel Vecsei şi artistul Codruţ Croitoru, eveniment care s-a dovedit un real succes, mentorii împărtășind cu aceștia din experiența lor. De asemenea, în aceeaşi zi, a avut loc un spectacol la Şura Mare în memoria lui Daniel Rosalim, realizat în colaborare cu Primăria Șura Mare care s-a bucurat de un real succes, sala fiind arhiplină.

„Ne bucurăm că de la un an la altul numărul participanților crește, am devenit unul dintre cele mai importante feistivaluri internaționale de acest gen. Deoarece concurenții sunt foarte bine pregătiți și talentați, ne dorim ca anii următori prestațiile lor să fie live și să reușim să aducem o orchestră care să-i acompanieze. Acest lucru implică și costuri mai mari, dar sperăm că la anul să primim susținere financiară în acest sens. Vreau să felicit toți concurenții care au avut, fără excepție, prestații extraordinare. Mulțumim tuturor sponsorilor și partenerilor fără de care nu am fi reușit încă o ediție de succes!”, a declarat Daniela Simionescu, președintele Asociației Domy Music Star, organizatorul Festivalului HermannstadtFest.

