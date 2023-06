Școlile din Sibiu au fost umplute de râsetele copiilor care s-au întors la ore după trei săptămâni. Profesorii și-au suspendat greva, iar majoritatea părinților sunt bucuroși de această decizie. Părerea elevilor este însă împărțită, unii susținând că nu avea rost să se mai întoarcă pentru câteva zile, iar alții fiind încântați de această situație.

După trei săptămâni, profesorii au decis să suspende greva, iar marți, 13 iunie, toți elevii au revenit în bănci. În situația în care în textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în ordonanța de urgență, greva va fi reluată. Momentan însă, elevii se pot bucura de ultimele zile de școală din acest an.

Citește și: Peste jumătate din profesorii din Sibiu au fost în grevă luni – De marți, toată lumea revine în școli

Părinții, fericiți că cei mici s-au putut întoarce la școală

Cei mai încântați de această veste au fost părinții care consideră că este normal ca elevii să poată încheia anul fără probleme. „Eu cred că era necesară suspendarea grevei. Sunt ultimele zile de școală, toți copiii au nevoie de încheierea anului școlar, încheierea mediilor cei mari pentru a putea absolvi BAC-ul. Fiecare avea nevoie încheierea asta, cred că e necesară. Nu cred că va fi nevoie să recupereze materia pierdută și chiar dacă va fi nevoie copiii cred că sunt de acord să meargă la școală. Numai să își încheie în bune condiții anul școlar” a spus Ana.

Chiar dacă greva a dus la pierderea anumitor ore de școală, sibienii i-au susținut pe profesori. „Dacă au primit ceea ce au cerut, consider că este bine că s-a suspendat greva. A fost corect și până acum, eu am fost de partea lor și am fost cu ei tot timpul, dar dacă li s-a dat ce au cerut, gata. Problema este că nu mai avem încredere în Guvern. Eu zic că dacă nu li se aprobă cerințele să reia greva, să revină și eu sunt de acord cu ei. Guvernul trebuie să dea bani la toată lumea care muncește, nu numai lor, celor care stau pe scaun” a spus Mariana.

„Este o situație normală, însă ceea ce gândesc eu este că nu trebuia să se ajungă până în acest moment. Profesorii trebuiau să facă grevă, dar nu trebuia să se ajungă la trei săptămâni de a nu face școală, pentru că materia este foarte greu de recuperat anul acesta și poate deloc, rămânând pentru începutul noului an școlar” a spus Constantin, un fost profesor.

Elevii, împărțiți în două tabere

Elevii sibieni au părerile împărțite în ceea ce privește întoarcerea la școală. Pentru unii, aceasta reprezintă un avantaj pentru că își pot încheia mediile fără probleme, în timp ce alții consideră că revenirea la școală pentru patru zile nu își are rost. „Nu am sincer nicio opinie, mă bucur că m-am întors la școală. M-am plictisit acasă, parcă am stat prea mult, dar și faptul că ne-am întors la școală mi se pare destul de degeaba, adică pentru patru zile nu văd niciun beneficiu” ne-a spus Paul.

„Dat fiind fatul că școala s-ar termina vineri, nu cred că mai era necesară o întoarcere. În eventualitatea în care s-ar prelungi școala, adică am mai face o săptămână două, ar fi ok, dar în condițiile în care școala se termină vineri nu cred că era necesară întoarcerea. După trei săptămâni în care am stat acasă, nu cred că mai era necesar. Notele și mediile sunt cam pe final, azi nu am făcut mai nimic, doar ni s-au încheiat medile și care nu au avut suficiente note, le-au mai dat note” a spus Radu Diaconu.

„Nu ne mai lungim cu școala”

Mulți elevi ne-au transmis că suspendarea grevei este un lucru bun pentru că așa profesorilor li se îndeplinesc cererile, dar și ei termină școala la timp fără probleme. „Din punctul meu de vedere este într-un fel bine pentru că nu ne mai lungim, nu ne mai tărăgănăm cu școala și se încheie totul mai repede. Eu sunt echidistant, nu susțin pe nimeni” a spus Isaia.

„Mă bucur că ne-am întors la școală, pentru noi ca elevi este ceva bine că ni se încheie medile și o să fie totul în regulă și sper să se rezolve situația generală care este creată și să fie lucrurile în regulă pentru toată lumea. Sunt de acord cu ideea lor și cu ceea ce vor să obțină, nu știu dacă a fost bine pus în aplicare, dar sper să dea rezultate, adică așa o să aflăm dacă a fost ceva bun” a spus Smara Tălmăcean.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News