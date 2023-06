Știai că în Sibiu există o companie care angajează persoane fără experiență și pe un salariu cu mult peste media locală? Alexandra, când s-a angajat la INDECA, avea 17 ani și era elevă la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” și, prin urmare, nu mai lucrase în acest domeniu. Dar asta n-a împiedicat-o să își depună CV-ul, să fie dornică să învețe și să facă parte dintr-o mare familie, astfel că, în prezent, este studentă la facultatea de Medicină și încă lucrează pentru cel mai flexibil angajator din oraș!

În familia INDECA încă de pe băncile școlii

Alexandra Prodea avea 17 ani și era elevă la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu atunci când s-a angajat la INDECA. A profitat de faptul că știa foarte bine limba germană și și-a depus CV-ul, știind că merge la un angajator de top, care ține cont de nevoile angajaților. Nu a absentat niciodată de la școală, iar asta fiindcă a avut un program flexibil, putând să învețe liniștită pentru Examenul de Bacalaureat, dar și să aibă câștiguri financiare din vremea adolescenței.

„M-am angajat când aveam 17 ani și am lucrat un an până când am dat BAC-ul. Apoi, am făcut o pauză de aproape un an, fiindcă am vrut să îmi dedic tot timpul facultății. Din luna septembrie a anului trecut, m-am angajat din nou la ei. Acum sunt studentă la Facultatea de Medicină din cadrul ULBS, specializarea Asistență Medicală”, povestește Alexandra.

Tinerii, atrași de flexibilitatea programului de la INDECA

Pentru Alexandra, studiile sunt extrem de importante, însă își dorește să fie și independentă financiar. INDECA îi oferă nu doar un salariu frumușel, ci și un mediu de lucru plăcut și un program flexibil pentru a putea avea timp să meargă la cursuri și să învețe pentru examene.

„Cel mai mult m-a atras programul care este foarte flexibil. Când eram elevă, lucram 10 ore pe săptămână și le puteam organiza așa cum voiam pentru a ajunge la școală. Acum îmi organizez turele în funcție de facultate. Spre exemplu, acum am venit cu orarul și m-am sfătuit cu colegii pentru a putea stabili turele în funcție de nevoile fiecăruia. Îmi place că nimeni nu este dat la o parte și, în final, cu toții suntem mulțumiți. În sesiunea trecută, când aveam examenele planificate inclusiv în timpul programului de la muncă, am putut merge liniștită, iar ulterior am recuperat orele. Colegii sunt extrem de înțelegători, iar ăsta nu poate fi decât un plus pentru companie”, consideră Alexandra.

Sibianca face parte dintr-o mare familie, formată din oameni muncitori și altruiști, gata să sară în ajutorul oricărui coleg. Deși are posibilitatea să lucreze și de acasă, ea vine la birou pentru a se întâlni cu prietenii de la muncă. „Îmi place mult echipa, iar acest aspect îmi influențează mult starea de spirit. Cu ajutorul echipei, toate proiectele pe care am lucrat mi-au părut mai ușoare. Suntem o mare familie aici”, spune Alexandra.

Tânăra spune că este loc pentru oricine cunoaște limba germană la INDECA. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc de muncă bine plătit, cu o mulțime de beneficii la pachet, nu rata oportunitatea. Chiar dacă nu ai mai lucrat niciodată, chiar dacă ești elev sau student și chiar dacă domeniul tău de activitatea a fost cu totul și cu totul altul, compania din Sibiu este dornică să te cunoască.

La INDECA, firma din Sibiu cunoscută pentru serviciile de consultanță pe care le oferă companiilor precum DHL – Deutsche Post sau OBI, sunt disponibile 150 de posturi pe limba germană, agenți front-office și back-office. Salariile entry-level încep de la 8.500 de lei brut pe lună, iar programul este flexibil. Așadar, dacă vrei să ai parte de toate aceste beneficii, dar și de multe altele, poți trimite CV-ul prin e-mail la adresa recrutari.sibiu@indeca-business.de, la numărul de telefon 0722 356 738, pe site-ul Ejobs și chiar prin platforma Facebook Indeca Business Romania.