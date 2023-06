Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a anunțat că dorește să îmbunătățească lotul, urmând ca în perioada următoare să mai fie plecări, dar și veniri. Echipa sibiană a revenit de miercuri la antrenamente pe Stadionul Municipal.

”Sunt lucruri normale, după o vacanță meritată, nu foarte lungă, după un sezon foarte greu. Aveam nevoie de odihnă, în primul rând mentală, am venit cu drag, cu entuziasm, atât staff-ul cât și jucătorii. Este o primă săptămână de readaptare, o luăm ușor, ușor. Sunt și probleme visavis de anumiți jucători, cu ce se întâmplă într-o perioadă precompetițională, veniri, plecări, probabil vor mai pleca jucători, cu siguranță vor mai veni, trebuie să îmbunătățim lotul” a anunțat Marius Măldărășanu.

”Jipa și Neguț ne vor ajuta”

Tehnicianul este convins că cei doi jucători transferați de la Chindia, Cristi Neguț și Alexandru Jipa vor aduce un plus la echipa de pe malul Cibinului. ”Când am venit la Sibiu acum 2 ani, am găsit câțiva jucători care veneau după o retrogradare și a fost un pic cam greu în a le ridica moralul, dar, ușor, ușor, am reușit asta. Același lucru se întâmplă și cu ei, însă sunt destul de pozitivi și sunt doi jucători care, cu siguranță, ne vor ajuta. Jipa este pe poziția de under, pe el l-am luat încă din iarnă, l-am semnat, iar Neguț mă bucur că a ales să vină la noi, știu că el a avut și alte oferte. Cu siguranță, vor mai veni jucători, pentru a îmbunătăți lotul, ca și anul trecut, ne bazăm pe omogenitate. Cine va veni, va veni să ajute echipa, vrem să avem concurență, este benefică în primul rând pentru jucători, individual, cât și pentru echipă” a mai declarat Măldărășanu.

”Lumea să judece 56 de puncte”

În perioada 18 -30 iunie, FC Hermannstadt va merge în cantonament la Bolu, în Turcia. Antrenorul Sibiului a anunțat obiectivul în perioada de pregătire, în care rezultatele nu sunt pe primul plan. ”Mergem să ne pregătim, vom avea si patru meciuri amicale, în care ne dorim să dăm minute jucătorilor, ritmul, ne dorim să îmbunătățim automatismele, lucrăm în continuare la o omogenitate mult mai bună, asta se urmărește. Pentru mine, rezultatele sunt mai puțin importante, ele sunt bune din punct de vedere al moralului, dar în primul rând trebuie să ne pregătim fizic, pentru a duce prima parte a unui campionat”.

Fostul internațional speră într-o clasare mult mai bună în sezonul viitor de Superligă. ”Vrem să facem un sezon cel puțin la fel de bun ca sezonul trecut, am terminat pe 11, locul în clasament nu e o realitate. Aș vrea ca lumea să judece 56 de puncte și asta înseamnă un punctaj bun. Dacă am face 56 de puncte și sezonul viitor, cu siguranță am fi mult mai sus decât locul 11 pe care am terminat, dar avem mult de muncă” a încheiat Marius Măldărășanu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News