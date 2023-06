Centrul de Transfuzii din Sibiu a fost luat cu asalt de sibienii dornici să doneze sânge cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor. Sibienii au fost răsplătiți cu dulciuri, vouchere și multe alte surprize.

Este al doilea an consecutiv în care Centrul de Transfuzii din Sibiu sărbătorește Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge. Peste 50 de sibieni au donat sânge în prima parte a zilei de miercuri, 14 iunie, și au fost răsplătiți cu cadouri.

„La intrarea în Centrul de Transfuzii am făcut un aranjament cu baloane, i-am primit pe donatori cu cafea, pizza și prăjituri pentru a vedea că îi apreciem. Pe lângă asta, am oferit 50 de bilete gratuite de intrare la Muzeul ASTRA și de la Shopping City Mall am avut mai multe vouchere pentru intrarea gratuită la film. Am mai oferit și două cazări la Hotelul Împăratul Romanilor și la Golden Tulip pentru două persoane, cu mic dejun inclus. plus o cină gratuită pentru două persoane la trei restaurante”, spune Livia Mareș, directorul Centrului de Transfuzii din Sibiu.

Donatorii sunt așteptați în continuare atât la Centrul de Transfuzii din Sibiu, cât și la colecta mobilă de la Primăria Sibiu miercuri și joi.

