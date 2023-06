Campioană în Liga 4 Sibiu, cu punctaj maxim, ACS Mediaș este în fața unui moment crucial, barajul de promovare în Liga 3, cu CS Gheorgheni.

ACS Mediaș va susține vineri ultimul antrenament pe teren ”8 Mai”, apoi va pleca și se va caza la Gheorgheni, acolo unde sâmbătă, de la ora 18.00, va juca manșa tur a barajului de promovare. Returul este programat pe 24 iunie, de la ora 17.30, la Mediaș.

Tehnicianul echipei medieșene, Dumitru Solomon spune că valoarea individuală și tinerețea jucătorilor săi sunt armele care pot face diferența în jocurile cu CS Gheorgheni. Mediaș și Gheorgheni sunt două echipe cu stiluri total diferite. ”Nu știu dacă am făcut puțin sau mult pentru fotbalul medieșean, dar singurul interes a fost ca aici fotbalul să meargă înainte și tinerele talente să aibă continuitate. Mediaș merită o echipă de seniori. La baraj întâlnim un adversar cu experiență, noi avem de partea noastră tinerețea și valoarea individuală a jucătorilor noștri, care cred că este peste cea a celor din Gheorgheni. Am studiat adversarul, are 4-5 jucători cu experiență, Gheorgheni este al treilea an la barajul de promovare, este o echipă cu atitudine, masivă, de forță. Noi suntem opusul, o echipă tânără, talentată, cu îndemânare în regim de viteză, sper să găsim armele necesare ca la ora jocului să ne prezentăm la cel mai înalt nivel. Ne apărăm constructiv și atacăm constructiv, stilul nostru a funcționat bine tot campionatul. Nu promitem marea cu sarea, doar că facem tot ce depinde de noi să venim acasă cu un rezultat favorabil” a mai spus antrenorul principal al ACS Mediaș 2022.

”Să facem pasul la profesioniști, acolo ne este locul”

Dumitru Solomon crede că viitorul fotbalului medieșean depinde de barajul de promovare, cu CS Gheorgheni. ”Degeaba am ieșit campioni, dacă nu câștigăm și barajul. Tot viitorul fotbalului medieșean depinde de baraj, avem bază, centru de juniori, infrastructură. Avem juniori talentați, ei trebuie să aibă continuitate, pentru că este foarte greu să faci pasul de la juniori la Liga 2 sau Liga 1, trebuie să fie o punte de trecere spre performanță. Trebuie luat pas cu pas, acum este important turul din 17 iunie, ne dorim să iasă bine, vom da totul pentru un rezultat favorabil. Vrem să facem pasul la profesioniști, acolo ne este locul, fără să fiu lipsit de modestie, să avem jocuri tari săptămânal, unde poți să vezi exact ce deficiențe și ce plusuri ai. Mediaș merită, a fost acolo sus ani de zile, dar totul se face progresiv, mai ales că avem baza, peste 80% din jucători sunt crescuți la noi la juniori”.

Țili și Hăjmașan sunt absenți, cei doi jucători care nu au putut juca în retur, nefiind încă recuperați după accidentări. După ce a lipsit în ultima etapă, Pajco a fost recuperat și este apt de joc.

Fanii medieșeni s-au mobilizat și ei și vor fi prezenți la Gheorgheni cu peste 120 de oameni, care vor veni cu două autobuze. Cu siguranță, însă, vor fi mulți medieșeni care vor veni și cu mașinile personale.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News