Te așteaptă o săptămână încărcată de premiere cinematografice palpitante, începând cu 16 iunie. În prim plan, se situează „Elementar”, o nouă animație de familie din partea Disney și Pixar. Te vei pierde în aventurile locuitorilor din foc, apă, pământ și aer din orașul Element, explorând prietenia surprinzătoare dintre Ember și Wade.

În aceeași zi, fanii acțiunii și aventurii sunt invitați să descopere noile încercări ale supereroilor în „Flash”. Cu super-viteza sa, Barry Allen/Flash își propune să schimbe trecutul și să-și salveze familia, dând naștere unei lumi fără supereroi.

Weekendul 17-18 iunie îți aduce în premieră două documentare dedicate membrilor celebrei trupe BTS. „J-Hope: Surpriza din Cutie” îți va prezenta viața și provocările lui J-Hope, în timp ce „Suga: Cum Am Creat D-Day” îți va oferi o perspectivă unică asupra călătoriei artistice a lui Suga.

ELEMENTAR ( AG )

PREMIERĂ: 16 iunie

VERSIUNI DISPONIBILE: 2D/3D subtitrat în limba română, 2D/3D dublat în limba română

GEN: Animatie, Familie

DISTRIBUȚIE: Mamoudou Athie, Leah Lewis, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara

SINOPSIS:

Elementar este cel mai nou lungmetraj original de la Disney și Pixar, a cărui acțiune este plasată în orașul Element, unde locuitorii din foc, apă, pământ și aer trăiesc împreună.

Povestea o prezintă pe Ember (Flamă), o tânără dură, iute la minte și înflăcărată, a cărei prietenie cu un tip distractiv, sentimental și docil, pe nume Wade (Șuvoi), îi pune la îndoială convingerile despre lumea în care trăiesc.

PROGRAM:

3D DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ: https://bit.ly/43XetBe

PROMOȚIE FAMILY PACK

Timpul petrecut cu familia este de neprețuit, iar când vrei să organizezi o activitate la fel de plăcută pentru cei mici cât și pentru părinți, nu e nimic mai potrivit decât o ieșire la cinema. De aceea, ne-am gândit să adaugăm plus valoare experienței de familie la cinema și punem la dispoziție mai multe pachete promoționale cu prețuri speciale pentru familii la animațiile din program.

Bucură-te de film și de prețurile speciale cu oricare Family Pack potrivit pentru tine și ai tăi.

Pachetele Family Pack 2-3-4 persoane sunt disponibile doar la casele de bilete, sunt valabile pentru filmele de animație (2D și 3D) și implică prezența a cel puțin un copil. Promoția nu se aplică la avanpremiere.

FLASH ( AP12 )

PREMIERĂ: 16 iunie

VERSIUNI DISPONIBILE: 2D subtitrat în limba română, 2D subtitrat în limba română Dolby Atmos

GEN: Fantastic, Actiune, Aventura

DISTRIBUȚIE: Michael Keaton, Ben Affleck, Ezra Miller, Ron Livingston, Kiersey Clemons, Sasha Calle

SINOPSIS:

Barry Allen/Flash își folosește super-viteza pentru a schimba trecutul, dar încercarea lui de a-și salva familia creează o lume fără supereroi, forțându-l să pornească într-o misiune pentru a salva viitorul.

PROGRAM:

2D SUBTITRAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ: https://bit.ly/43Upkfb

J-HOPE SURPRIZA DIN CUTIE

PREMIERĂ: 17 – 18 iunie

VERSIUNI DISPONIBILE: 2D

GEN: Documentar, Concert

DISTRIBUȚIE: J-Hope

SINOPSIS:

Cu ocazia aniversării de 10 ani a BTS, documentarul solo al lui j-hope va fi disponibil în cinematografele din întreaga lume, pentru o perioadă limitată.

J-hope este primul muzician coreean, headliner al celui mai mare festival de muzică din lume, „Lollapalooza” din Chicago. Tânărul Jung Hoseok, care adora să danseze, este acum cunoscut sub numele de j-hope, dansatorul principal și rapper al grupului de renume mondial, BTS. După succesul uriaș al pieselor „Dynamite” și „Butter”, el începe să lucreze la primul său album solo oficial. În mijlocul îngrijorărilor și anxietății legate de identitatea sa ca artist solo, j-hope își ia inima în dinți și se pregătește să iasă din cutie și să salute lumea. Filmul redă viața de zi cu zi a artistului j-hope, filmat timp de 200 de zile, din momentul când a început producția albumului „Jack In The Box”, trecând prin listening party, până la pregătirea și apariția lui pe scena festivalului “Lollapalooza”.

PROGRAM:

2D: https://bit.ly/43VgBJy

SUGA: CUM AM CREAT D-DAY

PREMIERĂ: 17 – 18 iunie

VERSIUNI DISPONIBILE: 2D

GEN: Documentar, Concert

DISTRIBUȚIE: Suga

SINOPSIS:

Cu ocazia aniversării de 10 ani a BTS, documentarul solo al lui SUGA va fi disponibil în cinematografe din întreaga lume pentru o perioadă limitată.

Min Yunki, care avea multe îngrijorări și vise, a devenit artistul de talie mondială, SUGA din BTS, la vârsta de douăzeci și opt de ani. Lasând în urmă o moștenire unică datorată talentului său natural, muncii asidue și succesului incredibil, lucrează la un album solo sub pseudonimul Agust D și pornește în descoperirea unor noi povești. Din Las Vegas, Malibu, San Francisco și Tokyo, până la Chuncheon, Pyeongchang și Seul, SUGA pornește la drum pentru a-și regăsi visul.

PROGRAM:

2D: https://bit.ly/468ymHA

Fie că ești în căutarea unei experiențe de vizionare de familie, a unui film de acțiune sau a unei incursiuni în lumea muzicii, aceste premiere vin cu oferte speciale pentru toate gusturile. Beneficiază de promoțiile Family Pack și bucură-te de noile lansări de pe marele ecran

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News