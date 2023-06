FC Hermannstadt își dorește să mai aducă un fundaș central și a fost aproape de un acord cu internaționalul Iulian Cristea (28 ani), însă acesta a preferat să meargă la Rapid București.

Directorul sportiv Radu Neguț a dezvăluit cum au decurs tratativele cu stoperul naționalei. ”Iulian Cristea a fost duminică la Stadionul Municipal, unde a fost prezent și unul din finanțatorii cubului, Ștefan Băcilă. I s-a spus ”da” tuturor pretențiilor pe care le-a avut. Am fost primii care l-am contactat după ce a reziliat cu FCSB, am fost mereu în legătură cu el, a fost aici, am discutat, s-a ajuns la un consens, ne-a zis că a doua zi ne dă un răspuns, care părea că va fi unul pozitiv. Seara ne-a sunat pe mine și pe Dani Coman, a spus că ne mulțumește și nouă și patronilor pentru ofertă, dar alege să meargă la Rapid, din considerente sportive. Și oferta financiară a fost probabil mai mare, dar a zis că vrea să se bată la campionat. Au mai fost și alți jucători cu are am negociat, dar nu intrăm în licitații cu alte cluburi” a anunțat Radu Neguț.

Fundașul central născut la Mediaș s-a declarat public fan al fostei echipe locale, Gaz Metan. ”Am fost la Mediaș, am crescut acolo. Sunt ”gazist”, acolo am crescut, acolo mi-am făcut junioratul și de acolo am plecat în fotbalul mare” a spus Iulian Cristea în momentul în care a fost prezentat la Rapid.

”Ștefan și Claudiu fac eforturi mari”

Oficialul clubului sibian spune că este o muncă enormă și în studierea jucătorilor care sunt zilnic propuși de către diverși impresari. ”Urmărim și vedem foarte mulți jucători, o medie de 20 jucători zilnic ni se propun, este o muncă să îi urmărești, analizezi, dar încercăm să luăm exact ce ne trebuie. Trebuie menținută o balanță în bugetul clubului prin veniri, plecări, bugetul oricum crește prin prelungirea unor contracte unde condițiile sunt altele. Oamenii care investesc, Ștefan și Claudiu fac eforturi mari și fără ei, clubul nu ar merge în direcția dorită. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, Primăria, Consiliul Județean și toți sponsorii care au fost alături de noi, le mulțumim că sunt în continuare alături de noi. Avem suporteri frumoși, avem public foarte civilizat și îi asigurăm că încercăm să ne dezvoltăm pe toate planurile, avem lucruri de îmbunătățit” a explicat Radu Neguț.

