Consiliul Județean Sibiu împreună cu partenerii săi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și University of South-Eastern Norway invită locuitorii orașului Cisnădie marți, 20 iunie 2023, ora 11:00 la un atelier de informare, privind metodele de eficientizare energetică sustenabilă. Scopul principal al evenimentului este de a oferi o mai bună înțelegere a beneficiilor energiei regenerabile și a impactului acesteia în eficiența energetică. Partenerii din mediul academic vor oferi detalii despre eficientizarea sustenabilă a locuinței, precum și ce soluții există, modul în care ajută în viitor, dar și exemple de bună practică.

Atelierul de informare va avea loc în foaierul Casei de Cultură a orașului Cisnădie.

Astfel de ateliere de informare vor avea loc în 30 de localități din județul Sibiu, comune și orașe și fac parte din proiectul „Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu” derulat de Consiliul Județean Sibiu în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și University of South-Eastern Norway. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, cu o valoare de 188.930 euro.

„Ne dorim cu toții un județ verde, o Românie verde, o Europă verde, iar acest lucru stă în puterea noastră. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să contribuim pentru a îndeplini acest obiectiv. Să ne informăm cum putem economisi și ce putem face pentru a proteja mediul înconjurător. Iar dacă avem posibilități să investim într-o locuință sustenabilă în viitor. Prin atelierele noastre de conștientizare asta ne dorim. Să venim în sprijinul cetățenilor din județul Sibiu cu informații prezentate de partenerii din mediul academic despre metodele de eficientizare sustenabilă a locuinței. Îi mulțumesc domnului primar Gheorghe Huja pentru deschiderea față de acest proiect și invităm cetățenii orașului Cisnădie să participe în număr cât mai mare la atelierul de informare”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Mulțumim Consiliului Județean Sibiu, doamnei președinte Daniela Cîmpean, pentru oportunitatea de a informa locuitorii orașului Cisnădie despre importanța eficientizării energetice, care este un pas important în construirea comunităților durabile. În județul Sibiu, dezvoltarea durabilă a comunităților reprezintă o prioritate, începând de la administrația publică locală și continuând cu administrația județeană, care face eforturi susținute în această direcție.

Am fost mereu preocupat de îmbunătățirea condițiilor de trai a cisnădienilor, de asigurarea unui mediu înconjurător cât mai curat, motiv pentru care am luat in calcul diferite proiecte de eficientizare energetică a unor clădiri publice, cum ar fi Ambulatoriul din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie, împreună cu celălalte trei clădiri ale spitalului, clădirea școlii generale a Liceului Teoretic „Gustav Gundisch” și lista nu se oprește aici. De asemenea, continuăm proiectul de eficientizare a sistemului de iluminat public și un altul de achiziție de autobuze electrice și stații de încărcare cu partenerii din ADI Transport Metropolitan Sibiu.

Totodată, orașul Cisnădie are o serie de parteneriate în derulare sau în curs de realizare prin care încercăm să facem din Cisnădie un oraș mai verde; un proiect foarte important pentru comunitatea noastră îl reprezintă construirea unui parc fotovoltaic care va asigura energie verde pentru iluminatul public stradal, clădirea primăriei și a tuturor clădirilor din patrimoniul orașului Cisnădie. Beneficiile acestui proiect sunt scăderea costurilor cu energia și susținerea unei economii cu emisii scăzute de C02, respectiv reducerea poluării mediului înconjurător. Sunt convins că atelierul de informare privind metodele de eficientizare energetică sustenabilă va avea un impact pozitiv la nivelul orașului nostru”, a declarat Gheorghe Huja, primarul orașului Cisnădie.

