Returul barajul de promovare în Liga 3, dintre ACS Mediaș 2022 și CS Gheorgheni se va disputa sâmbătă, 24 iunie, de la ora 17.30, pe Stadionul Gaz Metan!

Clubul medieșean a găsit sponsorizări și semnat vineri contractul de închiriere al stadionului mare, acolo unde echipa pregătită de Dumitru Solomon va juca pentru prima dată de la înființare. În Liga 4 Sibiu, echipa a jucat mai întâi pe Stadionul ”Sparta”, apoi pe Stadionul ”8 Mai”.

Anunțul disputării returului barajului pe Stadionul Gaz Metan a fost făcut duminică de către președintele clubului, Ionuț Buzean. „Când am început acest proiect, promisiunea mea a fost să duc fotbalul medieșean acolo unde îi este locul, într-un timp cât mai scurt. Pentru ca această promisiune să devină realitate, am nevoie de ajutorul dumneavoastră, a celor care iubiți fotbalul. Echipa de seniori este formată în totalitate din tineri localnici, și din împrejurimi, care trebuie ajutată la acest meci foarte important. Cu siguranță, rezultatul de la Gheorgheni nu a fost cel pe care îl așteptam. De aceea, și pentru a oferi cele mai bune condiții pentru suporteri și pentru jucători am decis că meciul retur de sâmbătă, orele 17.30, să se dispute pe stadionul mare. Dacă doriți să susțineți echipa, vă rog să o faceți venind la meci în număr cât mai mare! De asemenea rugămintea mea este să cumpărați bilete cât mai multe. Pentru acest meci nu au fost tipărite invitații decât pentru oficialii echipei oaspete. Suntem un club la început de drum și avem nevoie de aportul tuturor” a anunțat președintele ACS Mediaș, Ionuț Buzean, pe pagina oficială a clubului.