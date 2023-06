Licitația pentru modernizarea Drumului Național 7 C- Transfăgărășan a fost publicată duminică în Sistemul Electronic de Achiziții Publice ( SEAP) studiul de fezabilitate urmând să propună soluțiile tehnice pentru ca DN 7 C- cel mai spectaculos drum din România să rămână deschis, pe cât posibil ,,tot timpul anului”.

Transfăgărășanul ajunge la 2040 de metri altitudine maximă în zona Bâlea Lac și este a doua cea mai înaltă șosea din țară (Transalpina atinge 2145 metri în Pasul Urdele). Transalpina a fost redeschisă vineri, 16 iunie, iar pentru tronsonul Piscu Negru-Bâlea Lac-Bâlea Cascadă se estimează reluarea circulației săptămâna aceasta, scrie Economedia.

Contractul pentru documentația tehnică necesară modernizării Transfăgărășanului are o valoare cuprinsă între 10 și 12 milioane lei și o durată de 12 luni.

Execuția de polate (copertine de protecție din beton), lucrări de siguranță rutieră

Panouri de informare digitale la intrările pe Transfăgărășan (Curtea de Argeș/Cârțișoara) care să arate șoferilor numărul de locuri de parcare libere, condițiile meteo (vânt/polei/temperaturi).

Zone pentru parcări cu spații pentru comercianți și taxarea lor.

View Point

închiderea sigură a tunelului de la Bâlea Lac (porțile tunelului se sudează la închidere)

Îmbunătățirea siguranței în punctele negre cu risc de accidente” -caiet de sarcini CNAIR.

,,Prezentul contract are ca obiectiv adoptarea unor solutii tehnice corespunzatoare pentru ca circulatia sa fie deschisa tot timpul anului pe cat posibil, sau pentru o perioada de timp cat mai indelungata si pe sectiunea de drum cuprinsa intre km 104+000 (Piscul Negru) si km 130+800 (Cabana Balea Cascada) prin adoptarea unor solutii tehnice corespunzatoare. In cadrul contractului se vor presta urmatoarele servicii si se vor elabora urmatoarele documente: • Realizarea expertizei tehnice, care sa promoveze interventiile asupra drumului existent, pentru ca circulatia sa fie deschisa tot timpul anului, sau pentru o perioada de timp cat mai indelungata si pe sectiunea de drum cuprinsa intre km 104+000 (Piscul Negru) si km 130+800 (Cabana Balea Cascada) prin adoptarea unor solutii tehnice corespunzatoare. • Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, • Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare și executie lucrari si asistența tehnică acordată Beneficiarului in perioada derularii procedurii de achizitie publica. ” – informații SEAP.

„Primul pas important pentru modernizarea Transfăgărășanului DN 7 C ! Am transmis astăzi spre validare către ANAP documentația necesară demarării licitației contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate între km 104 și km 130+800. Prin acest contract vrem să identificăm acele soluții tehnice care să permită circulația pe o perioadă cât mai lungă între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Acest drum unic în lume va deveni mult mai accesibil și mai sigur pentru toți cei care vor să îl viziteze. Contractul va avea o durată de maximum 12 luni, dintre care 3 luni pentru elaborarea expertizei tehnice și 9 luni pentru elaborarea Documentatiei de avizare a lucrărilor. Finanțarea contractului va fi asigurată prin Programul Transport (PT)”, a transmis săptămâna trecută CNAIR.

Compania de Drumuri va monta în această vară plase de protecție și bariere dinamice în zonele unde cad stânci pe DN 7 C – Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRPD) Brașov.

„Începând din acestă vară pe Transfăgărășan veți putea circula în mai multă siguranță. După ani de zile în care căderile de stânci au cauzat probleme pentru siguranța circulației, DRDP Brașov a contractat lucrări ample de securizare a versanților stâncoși. Vom monta plase de protecție și bariere dinamice pe 3 dintre cele mai expuse zone dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac pentru a stopa astfel căderile de pietre pe carosabil. Sperăm că în acest fel vom face mai plăcută călătoria celor care vor vizita în viitor Transfăgărășanul”, arată un mesaj al DRPD Brașov.

Contractul DRDP Brașov are o valoare de circa 17,7 milioane de lei și a fost atribuit în data de 13 februarie către constructorul Maristar (România) și către Extrem Construct. Contractul include trei loturi, iar principalele măsuri pentru siguranța rutieră sunt montarea unor plase foarte rezistente din oțel, ancore speciale în blocurile de piatră și sisteme de retenție cu panouri de înaltă rezistență care să blocheze căderea stâncilor pe carosabil sau peste mașini. Potrivit caietului de sarcini lucrările vor dura 7 luni și se vor efectua, în general, fără întreruperea circulației.

„În zona sectorului 3, kilometrii 132+590 – 132+890 (n.r. lângă Bâlea Lac) s-a produs un fenomen de tipul prăbușirii de material stâncos (rocă) fragmentele de stâncă desprinzându-se din taluz și căzând pe platforma drumului, afectând siguranța circulației. În urma prăbușirii acestor blocuri, profilul versantului a fost remodelat, nefavorabil pentru stabilitatea generală, întrucât pe versant au rămas numeroase alte blocuri de dimensiuni mari, în echilibru limită, gata să cadă pe platforma drumului. Lucrări propuse prin Proiectul Tehnic : sistem de ancorare cu plase din oțel de înaltă rezistență. Sisteme de retenție a blocurilor de piatră cu bariere flexibile pentru energii cinetice de impact cu 3000 kJ și 5000 kJ”, arată caietul de sarcini pentru asigurare versanți Bâlea Lac, Transfăgărășan.

