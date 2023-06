Elevii din Sibiu au susținut luni, 19 iunie, prima probă scrisă din cadrul examenului de Evaluare Națională de anul acesta. Adolescenții de clasa a 8-a au ieșit fericiți pe poarta Colegiul Național „Octavian Goga”, cei mai mulți cu așteptări la note mari.

Examenul la Limba și Literatura Română a început la ora 9:00, iar timpul de redactare a subiectelor a fost 120 de minute. Puțini elevi au fost cei care au ieșit din sala de examen mai devreme de două ore, majoritatea au stat până la ultimul minut pentru a fi siguri că o să obțină o notă bună. În fața Colegiului „Octavian Goga” zeci de părinți emoționați au așteptat să iasă copiii de la prima probă a Evaluării Naționale.

La subiectul al doilea, elevii de clasa a 8-a au avut de caracterizat personajul Lia din opera „Limir – Împărat”, de Ioan Slavici, într-o compunere de 150 de cuvinte. Cei mai mulți elevii s-au arătat bucuroși și optimiști și speră să ia note peste 9. După spusele elevilor, examenul a fost ușor, iar subiectul al doilea a fost pe placul tinerilor.

„Foarte ușor a fost. Mă așteptam să fie mult mai greu și cred că față de examenul de anul trecut a fost mult mai ușor. La subiectul al doilea ne-a picat caracterizare pe text narativ. Am fost pe subiect. Cred că o să iau între 8,50 și 9”, spune Victor.

Darius, elev în clasa a 8-a la Colegiul „Octavian Goga” crede că o să ia o notă mare, mai ales că a avut de făcut caracterizarea unui personaj, fiind pregătit pentru un astfel de subiect. „Mă așteptam să fie mai greu. Din fericire ne-au dat caracterizare, nu mesaj cum zicea toată lumea. A fost text narativ, nu liric și ne-am bucurat toți. Mă aștept să iau între 9 și 10”, spune Darius.

La fel ca ceilalți doi elevi, Andrei se așteaptă și el la o notă mare. „Subiectele au fost ok, nimic neașteptat. Să sperăm că notele o să fie pe măsura așteptărilor. Ne-a picat caracterizarea de personaj, am avut noroc. Am caracterizat-o pe Lia. Eu sper să iau peste 9”, spune elevul.

Printre elevii bucuroși de reușita primului examen, mai sunt și tineri care speră să ia o notă „decentă”, având în vedere perlele scrise. „Să dea dumnezeu să iau sfântul 7, minim. Am picat pe subiect, dar am scris niște perle și niște prostii de vai mamă. Am asociat cu Hansel și Gretel, ce așteptări mari să mai am?”, spune Adi.

Rezultatele vor fi comunicate pe 28 iunie până la ora 14.00. Contestaţiile vor putea fi depuse în acceaşi zi şi în ziua următoare. Afişarea rezultatelor finale, după soluţionarea contestaţiilor, va avea loc pe 4 iulie.

