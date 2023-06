Se apropie perioada de înscriere în cele două noi clase Continental la Liceul Tehnologic „Independența” și Colegiul Tehnic Energetic din Sibiu.

Cu peste 130 de elevi ce studiază în acest moment în Clasele Continental, Liceul Tehnologic „Independența”, Colegiul Tehnic Energetic și Continental Sibiu, companie tehnologică, continuă povestea de succes a învământului dual din Sibiu și anunță începerea înscrierilor în cele 2 noi Clase Continental de învățământ profesional dual.

Pentru anul școlar 2023-2024, Continental Sibiu propune 60 de locuri noi în clasele a IX-a Continental, în sistem dual, din care 30 disponibile la Colegiul Tehnic Energetic, specializarea Electronist Aparate și Echipamente, și 30 de locuri la Liceul Tehnologic „Independența”, specializarea Electromecanic Utilaje și instalații industriale.

Elevii au oportunitatea de face practică (de la 5 săptămâni în clasa a IX-a și până la 18 săptămâni în clasele a X-a și a XI-a), în cadrul locației Continental din Sibiu, atât în zona de producție cu tehnologie de ultimă oră, cât și în cadrul Technical Training Center, format din 3 laboratoare dedicate calificării în sistem dual, special concepute pentru pregătirea elevilor. La finalizarea studiilor, în baza performanței, aceștia au șansa să se angajeze în cadrul companiei pe poziții de tehnician sau operator în zona de producție, iar ulterior chiar să iși continue studiile și să acceseze la un moment dat un job de inginer.

Am stat de vorbă cu Gabriel, unul dintre cei peste 70 absolvenți ai Claselor Continental din Sibiu ce lucrează momentan în cadrul companiei pe o poziție de tehnician:

„Trăim în era tehnologiei, așa că probabil oricărui elev o să-i placă la Conti. Aici înveți lucruri faine, interacționezi cu tehnologie modernă și lucrezi mult în echipă. Deci dacă îți faci prieteni la școală, e posibil să-i ai ca și colegi în continuare și la job. Eu de exemplu lucrez de peste un an dar fac și liceul la seral, pentru că vreau să mă înscriu și la o facultate, să mă fac inginer mai târziu. Vii la Conti, știi o treabă! Eu zic că merită!” – Gabriel, absolvent al Claselor Continental din Sibiu și angajat al companiei.

Părinții sunt și ei încrezători în această formă de invățământ:

„M-am bucurat să aflu că există această oportunitate la noi în Sibiu. Clasele Continental sunt o opțiune bună pentru copiii cărora li se potrivește zona practică. Pentru mine a fost important să-mi trimit băiatul la o școală unde știu că: se simte bine, îi place ceea ce învață, și are opțiuni bune pe viitor. Pe scurt: vii la Conti, știi o treabă! Te încurajez să-ți înscrii copilul în Clasele Continental! ” povestește Antoaneta Lazăr – mama elev Clasa Continental.

Înscrierile în Clasele Continental vor avea loc în perioada 3-7 iulie (prima etapă) și 25-27 iulie (a doua etapă) la Liceul Tehnologic „Independența”, str. Gladiolelor, nr. 2, între 8:30-15:00, respectiv Colegiul Tehnic Energetic, str. Electricienilor, nr. 1, între 9:00-14:00. Cei interesați pot solicita mai multe detalii la numerele de telefon *4000, 0269.221.806 pentru Liceul Tehnologic „Independența” și 0269.244.351 pentru Colegiul Tehnic Energetic.

„Extinderea proiectului de școală duală și la Colegiul Tehnic Energetic a venit firesc, în urma unei fructuoase colaborări avute de-a lungul anilor cu Continental. Parteneriatul are în spate un lung istoric, activităţi comune și o foarte bună relaţie profesională între reprezentanţii Continental Sibiu și cadrele didactice. Anul trecut am inaugurat prima Clasă Continental de învăţământ profesional dual, în cadrul Colegiului Tehnic Energetic. În anul școlar 2023-2024 elevii se pot înscrie în noua Clasă Continental, specializarea „Electronist Aparate și Echipamente”. Avem speranţa că această colaborare va fi în interesul dezvoltării profesionale a elevilor și posibilitatea obținerii unui loc de muncă la Continental Sibiu după terminarea studiilor” declară Sorin Dan Volosciuc, Director Colegiul Tehnic Energetic Sibiu.

„Implicarea noastră în sistemul de învăţământ profesional dual a fost și este o prioritate, deoarece oferă șansa elevilor înscriși de a-și consolida cunoștinţele practice într-un mediu real de muncă. De asemenea, acest tip de învăţământ are foarte multe avantaje pentru elevii școlii noastre, oferindu-le în mod cert o șansă de a învăţa o meserieși de a lucra alături de cei mai mari angajatori din Sibiu. Continuăm colaborarea de succes cu Continental Sibiu, iar pentru anul școlar 2023-2024 ne-am propus lansăm încă 30 de locuri pentru elevii clasei a IX-a, într-o nouă Clasă Continental, specializarea Electromecanic Utilaje și Instalaţii Industriale” spune Mirela Hanea, director al Liceului Tehnologic „Independența”.

Încă din anul 2018, Continental Sibiu se implică activ în promovarea și dezvoltarea învățământului profesional dual, observând de la an la an cum interesul pentru aceste clase crește. În prezent, compania oferă elevilor burse, transport și cazare, subvenție la cantina din locație, premii școlare, în valoare de peste 130.000 EUR/an și în plus continuă investițiile in modernizarea laboratoarelor și sălilor de curs, precum și a Technical Training Center-ului din locație dedicat dezvoltării competențelor practice ale elevilor.

