Porumbacu de Sus și Scoreiu sunt două dintre satele sibiene unde, în ultimele luni, urșii au făcut ravagii. Animalele ajung aproape zilnic în gospodăriile oamenilor și produc pagube însemnate. Cea mai recentă „vizită” a urșilor a avut loc în dimineața zilei de marți, când autoritățile au intrat din nou în alertă și au demarat procedurile de intervenție. Cele două zone se află în continuare sub supravegherea fondului de vânătoare pentru a evita o potențială tragedie. Dar, odată cu autoritățile abilitate, în alertă sunt și oamenii, care au ajuns la capătul puterilor și aleg să își riște viețile pentru a scăpa de urșii care le distrug terenurile, le dărâmă gardurile curților și le atacă animalele din gospodării.

Prin satele de la poalele munților Făgăraș, aproape zilnic se plimbă urșii. Primarul comunei Porumbacu de Jos, Georgeta Poșa, a explicat, încă de acum câteva luni, că în curând nu o să mai poată face față animalelor sălbatice care vin din pădure în zonele locuite.

„Au venit (n.red.: urșii) și noaptea trecută, dar și de dimineață. În Scoreiu au intrat într-o curte. Un urs a luat un animal dintr-o gospodărie și a reușit să fugă cu el în gură. Oamenii au ieșit afară să îl sperie, moment în care a venit și ursoaica (…) De luni bune, aceasta e situația la noi. Facem rapoarte de intervenție, suntem mereu prezenți în teren, dormim câte trei ore pe noapte. Când va intra din nou în vreo gospodărie, noi vom merge la fața locului și vom lua decizia de extragere prin împușcare. Avem ordonanța 81, am procedat conform dispozițiilor ordonanțelor, avem echipă prezentă la fiecare apel la 112, avem medicul veterinar cu noi, fondul de vânătoare 5. Am făcut tot ce am putut pe partea de intervenție. Fără discuție, aceasta este măsura, în cazul în care va intra iarăși în vreo curte”, a spus Georgeta Poșa, primarul din Porumbacu de Jos.

Localnicii își riscă viața – „Au ieșit cu drujbele să-i sperie”

Localnicii din Porumbacu de Sus și din Scoreiu au ajuns însă la capătul puterilor și, atunci când ursul le intră în gospodărie, încearcă să îl sperie pe cont propriu. Aruncă cu petarde, pornesc drujbele, totul pentru a face gălăgie, iar animalele să se sperie și să plece. Primarul le recomandă ca, atunci când văd un urs, să sune la 112, pentru a fi trimise în teren echipele de intervenție specializate.

„Problema este că, în momentul în care urșii intră în sat, lumea se panichează. În mare parte, ei ies afară, încearcă să se apere, să își protejeze animalele, să îi sperie cu petarde. Unii ies cu drujbe, să facă gălăgie, dar pericolul e extrem de mare. Am vorbit cu ei să semnaleze apariția urșilor la 112, să nu mai iasă din casă și să aștepte până vine echipa de intervenție. Chiar și pentru vânătorul care primește decizia de extragere prin împușcare riscul este imens”, a adăugat primarul Georgeta Poșa.

În urmă cu două săptămâni, un urs care a ajuns într-o gospodărie și prezenta pericol pentru comunitate, a fost împușcat de vânător. În continuare însă alte patru exemplare își fac apariția prin sate.

În ultimii doi ani, au fost înregistrate în comună zeci de atacuri ale urșilor asupra animalelor din ferme și gospodării. Deși oamenii au primit despăgubiri, aceștia se tem pentru viețile lor, deoarece pericolul nu a fost înlăturat. În toamna anului trecut, spre exemplu, un bărbat a fost mușcat de picioare. (DETALII AICI)

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News