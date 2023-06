Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a emis, marți dimineață, mesaje de tip Ro-Alert pe telefoanele sibienilor din Scoreiu și Porumbacu de Sus, după ce a fost semnalată prezența a doi urși în zonele locuite și în cele turistice. Autoritățile s-au deplasat imediat în teren pentru a gestiona situația. De mai multă vreme, localnicii sunt terorizați de animalele sălbatice, care le intră în gospodărie și produc pagube.

De mai multe luni, oamenii care locuiesc în Porumbacu de Sus și în Scoreiu sunt terorizați din cauza urșilor care coboară din pădure și intră în gospodăriile lor. Le strică terenurile, le dărâmă gardurile și le mânâncă animalele domestice. În noaptea de luni spre marți, povestea s-a repetat. În ambele localități au venit urșii, astfel că autoritățile au intrat în alertă. În teren s-au deplasat mai multe echipaje, inclusiv reprezentanți ai fondului de vânătoare, primarul și veterinarul, pentru a gestiona situația. „Au venit și noaptea trecută, dar și de dimineață. În Scoreiu au intrat într-o curte. Un urs a luat un animal dintr-o gospodărie și a reușit să fugă cu el în gură. Oamenii au ieșit afară să îl sperie, moment în care a venit și ursoaica”, spune Georgeta Poșa, primarul din Porumbacu de Jos.

Puiul de urs a ucis o capră, potrivit acesteia. Oamenii, disperați fiind din cauza celor întâmplate, au încercat, pe cont propriu, să-l alunge. În acel moment, ursoaica s-a apropiat de ei. Din fericire, nicio persoană nu a fost atacată.

Apoi, la fața locului a venit și echipa de intervenție. Primarul spune că, în cazul în care ursul va intra din nou în vreo curte, vânătorul este pregătit să îl împuște, pentru a evita producerea unor tragedii. „De luni bune, aceasta e situația noi. Facem rapoarte de intervenție, suntem mereu prezenți în teren, dormim câte trei ore pe noapte. Când va intra din nou în vreo gospodărie, noi vom merge la fața locului și vom lua decizia de extragere prin împușcare. Avem ordonanța 81, am procedat conform dispozițiilor ordonanțelor, avem echipă prezentă la fiecare apel la 112, avem medicul veterinar cu noi, fondul de vânătoare 5. Am făcut tot ce am putut pe partea de intervenție. Fără discuție, aceasta este măsura, în cazul în care va intra iarăși în vreo curte”, a adăugat Georgeta Poșa.

Un alt urs a ajuns, noaptea trecută și în dimineața zilei de marți, și în zona turistică din Porumbacu de Sus. Animalul a intrat în curtea unor pensiuni din zona Castelului de Lut, dar și la complexul „Povestea Calendarului”.

Patru exemplare, o ursoaică cu pui, s-ar afla, în această perioadă, în zona celor două localități. Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să nu încerce să îi îndepărteze singuri, să nu se apropie de ei, să nu îi fotografieze și să se adăpostească în locuințe atunci când sunt emise alerte.

