Aproape 200 de taximetriști au protestat marți, 20 iunie, începând cu ora 11:15, la Sibiu. Sutele de mașini au trecut prin fața următoarelor instituții: Prefectură, Autoritatea Rutieră Română (ARR), Anaf, Primărie și Consiliul Județean. Prin urmare, s-au format ambuteiaje în mai multe sensuri giratorii din Sibiu.

Sute de șoferi taxi au protestat cu steaguri prinse de oglinzile retrovizoare și cu bannere pe geamurile laterale lipite pe lunetă. „România este țara mea. Nu vrem multinaționale în ea”, „Taximetriștii sunt uniți”, „Cu tarif dinamic ați venit, pe români i-ați păcălit” au fost o parte dintre sloganele lipite pe mașinile de taxi.

Taximetriștii au plecat în coloană din cartierul Broscărie, de pe strada Ștefan cel Mare, nr. 195 și au urmat traseul, acompaniat de zgomotul claxoanelor, până în apropierea centrului, blocând mai multe intersecții, printre care și sensul giratoriu de la Ramada. În fiecare sens giratoriu au fost polițiști care au dirijat circulația.

Șoferii de taxi urmăresc ca prin acest protest să atragă atenția administrației publice pentru a elimina transportul alternativ din Sibiu, reprezentat de Bolt și Uber. Citește și: VIDEO FOTO: Taximetriștii din Sibiu protestează împotriva Bolt și Uber – Trafic blocat în zona Ramada

Florea Rusu este șofer de taxi de 20 de ani. Bărbatul a observat o scădere drastică a clientelei în ultimul an și cere Primăriei Sibiu să elimine transportul alternativ din oraș. „Suntem nemulțumiți de Uber și de Bolt pentru că nu mai avem comenzi din cauza lor. Vrem să îi scoatem din Sibiu, asta este singura noastră dorință. Cred că ne-au scăzut comenzile cu 80 la sută. Stăm în stație o oră, o oră jumătate pentru o comandă de 8 lei. Cum să mai facem bani, cum să mai trăim? Primăria Sibiu nu trebuia să îi primească. Am 20 de ani de taxi și așa ceva nu am mai întâlnit, să plec acasă cu 20 lei, 30 lei”, spune Rusu Florea, șofer de taxi.

Un alt șofer de taxi, Florian, consideră că transportul alternativ reprezintă o concurență neloială față de taximetriști. „Protestăm împotriva Ordonanței de Urgență 49 din 2019 legată de transportul alternativ. Prin transportul alternativ ni se face concurență neloială prin numărul nelimitat de mașini, noi suntem limitați. Ei știu să efectueze varianta de transport alternativ care până la urmă este taximetrie cu mașini înmatriculate în alte județe. Fac o concurență neloială prin bonusurile și beneficiile pe care le au șoferii și clienții, nelăsându-ne pe noi să lucrăm clasic, adică preț pe kilometru, standard, știut de către clienți. A scăzut numărul clienților cu cel puțin 40 la sută, tineretul nu mai circulă cu noi pentru faptul că sunt aplicații că sunt noi și lumea este superficială. Nu se mai gândesc că noi am fost lângă ei și îi duceam dimineața la patru să îi trecem strada cu zece lei și ei beau pahare cu 40 de lei. Acum circulă doar cu Bolt și Uber”, spune Florian Vancea.

De aceeași părere este și Vlad, un alt șofer de taxi. Acesta consideră că ei nu au posibilitatea să cumpere mașini noi, altele în afară de Dacia Logan. Spre deosebire de ei, șoferii de la Bolt sau Uber pot folosi mașini aduse din Germania, sau din alte țări aduse cu câteva mii de euro.

„Concurența neloială implică și mașinile. Noi, în regim de taxi, suntem obligați să băgăm mașini cu o vechime de maxim cinci ani, la ei se acceptă mașini cu vechime de 13 ani ceea ce le permite să bage mașini străine, aduse din Germania, cu trei mii de euro, noi suntem obligați să luăm Logan-uri noi pentru că pe acestea ni le permitem și nu ni se pare corect. Ar trebui să fie limitați, la fel ca noi. Noi suntem undeva la 1000 de licențe pe Sibiu, ei au ajuns, din câte am înțeles, la 2.000 de „bolt-uri” și „ubere”, prin urmare și orașul a devenit foarte aglomerat ceea ce nu este în regulă”, spune Vlad Iancu.

În contextul protestului taximetriștilor, ceilalți participanți s-au arătata fie înțelegători, considerând că protestul are un scop bine întemeiat, fie și-au pierdut răbdarea la volan din cauza aglomerației. „Traficul mi se pare groaznic, este blocat tot. Nu știu ce vor să facă taximetriștii, oricum numai Bolt și Uber se folosesc în Sibiu. Eu merg doar cu Uber și Bolt pentru că este mult mai convenabil la preț și la rapiditatea comenzilor”, spune Vlad, unul dintre șoferii blocați în trafic din cauza protestului.

Alte 30 de orașe au participat la „Protestul pe patru roți”. Protestul s-a desfășurat simultan în mai multe orașe din țară, printre care în București, Adjud, Brașov, Baia Mare, Pitești, Târgu Mureș, Focșani, Tulcea, Cluj-Napoca, Bacău, Timișoara, Alba Iulia, Bistrița Năsăud, Botoșani, Arad, Sibiu, Galați.

