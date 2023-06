O delegație a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, condusă de politicianul Norbert Lins, a vizitat pentru trei zile ferme din județul Sibiu pentru a discuta și pentru a înțelege nevoile actorilor în agricultură. Au fost susținute discuții cu producători de lactate din zonă, cu grupuri de producători locali, dar și dezbateri pe seama producției de cereale și a transportului de animale vii.

Președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Norbert Lins, Europarlamentarul și Vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură, Daniel Buda, și europarlamentarul român Dacian Cioloș au participat la mai multe discuții cu fermierii și producătorii locali din Sibiu. Obiectivul vizitei desfășurate în perioadei 19 -21 iunie a fost aflarea nevoilor fermierilor, astfel încât membrii comisiei din alte state membre să știe situația reală atunci când se vor discuta decizii cu privire la legislația europeană.

„A fost vorba de o Comisie a Parlamentului European. Obiectivul acestei vizite a fost să prezentăm colegilor noștri din Parlament și din celelalte state membre situația reală, pe teren. De asemenea, să le oferim oportunitatea unui contact direct cu producători și actori din mediul agricol și rural din România pentru că atunci când discutăm decizii pe legislație europeană colegii să înțeleagă mai bine mesajele pe care noi le transmitem legat de specificul României. În următoarele săptămâni, cred că în maxim o lună sau două, Comisia Europeană urmează să vină cu o propunere legislativă pe reglementarea privind lanțul alimentar, sustenabilitatea și durabilitatea lanțului alimentar”, a spus Dacian Cioloș, membru al Parlamentului European.

Norbert Lins, în vizită la fermierii sibieni

Președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Norbert Lins, a vizitat alături de alți membri ai Parlamentului European ferme de vaci, de oi și livezi de cireși din județul Sibiu, pentru a înțelege care sunt nevoile agricultorilor. Din discuțiile avute cu fermierii pe parcursul celor trei zile a observat nemulțumirea acestora referitoare la costurile crescute și prețul cu care își vând marfa, făcând referire la prețul litrului de lapte. Totodată, a observat un număr redus de ovine în județ, iar fermierii au amintit cât de greu le este să obțină subvenții de investiție.

„Am început cu mâncarea, am vizitat o livadă de cireși. Este o mare provocare când vine vorba de produse organice pentru a ajunge pe rafturile magazinelor. Am vizitat o fermă unde se produce brânză tradițională și am văzut cât de utile au fost fondurile europene pentru investiția fermierilor. Ieri am început cu produsele lactate și am mers la o fermă unde am discutat despre provocările întâmpinate în România deoarece mulți au semnalat costurile ridicate și prețurile produselor pe care le primesc sunt mici”, spune Norbert Lins.

Într-una din vizitele la fermele din Sibiu, crescătorii de ovine au adus în fața Președintelui Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și problema animalelor sălbatice – urși, lupi, șacali – care le înjumătățesc efectivele. Acesta a afirmat în cadrul conferinței de presă de miercuri, 21 iunie, că Parlamentul European a cerut o revizuire a numărului animalelor sălbatice pentru a afla care sunt cifrele actuale.

Europarlamentarul Daniel Buda – „Lucrăm pentru a trimite fonduri europene în România”

Europarlamentarul Vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Daniel Buda, a amintit de transportul de animale vii către țările terțe. Vizita la Sibiu a avut drept scop să pună bazele unui regulament care să permită mai departe fermierilor din România și din Sibiu să facă transportul de animale vii.

„În Parlamentul European urmează să discutăm despre ceea ce înseamnă reglementarea transportului de animale vii către țările terțe și nu numai. Evident că realitatea din teren ne-a impus să venim aici în Sibiu și le mulțumesc foarte mult colegilor implicați în aceste dezbateri împreună cu europarlamentarii pentru că, să știți, că ceea ce s-a discutat în aceste zile la Sibiu a pus bazele a ceea ce înseamnă oferirea în spațiul public a unui regulament care să permită mai departe fermierilor din România și de la Sibiu să facă transportul de animale vii către țările terțe sau unde vor aprecia ei ca fiind necesare”, spune europarlamentarul.

Europarlamentarul a discutat și cu tinerii fermieri din Sibiu, care duc mai departe afacerea de familie despre provocările pe care le întâmpină în acest domeniu, descoperind că fondurile europene sunt greu accesibile pentru ei.

„Am avut discuții cu tinerii fermieri care mi-au spus care sunt provocările pentru ei, faptul că uneori fondurile europene sunt greu accesibile pentru ei, ceea ce pentru mine este o preocupare deoarece noi, de la Parlamentul European, lucrăm pentru a trimite fonduri europene în România, dar în același timp este foarte important ca aceste fonduri să fie aplicabile și de către fermieri. Ce am găsit aici îmi dă speranța și îmi dă curaj pentru a reprezenta mai departe interesele fermierilor. După aceste discuții de la Sibiu le pot spune fermierilor că ne vom „bate” pentru ceea ce înseamnă apărarea acestor familii mari a agricultorilor”, a adăugat europarlamentarul Daniel Buda.

