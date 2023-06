Invitat la ”Ora de Sport”, cel mai nou produs online lansat de Ora de Sibiu, căpitanul echipei masculine de baschet CSU Sibiu, Mirel Dragoste a vorbit despre planurile din sezonul viitor, în campionatul intern și cupele europene.

Pentru a aduce titlul la Sibiu, Mirel Dragoste spune că echipa trebuie să aibă terminarea arătată sezonul trecut, dar și o doză de șansă. ”Îmi place mult Sibiul, chiar dacă eu sunt din Cluj, este mai micuț, cochet, am cunoscut oameni super faini, cu caracter. Ca să ajungem în finala Ligii Naționale, ne trebuie aceeași determinare și atitudine, poate și puțin noroc, ține cu cei buni și ți-l faci cu mâna ta, am avut sezonul trecut, dar am muncit și am și meritat. Am încredere că ajungem cât mai sus posibil și știu că vom da totul pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Vreau să câștigăm un titlu, cu siguranță. Orice trofeu contează, am locul 2, 3, îmi lipsește doar titlul” a spus Dragoste.

”Să nu ne uităm în spate”

CSU Sibiu va juca în sezonul următor în FIBA Europe Cup și Mirel Dragoste speră că, pe viitor, echipa să aibă și performanțe europene. ”Trebuie luat pas cu pas pentru a se face performanță în cupele europene. M-am uitat la televizor la fiecare meci al U BT Cluj, chiar dacă era seara târziu, acolo se poate. În viitorul apropiat se poate face la Sibiu, cu continuitate, luat pas cu pas, să nu ne uităm în spate și să mergem doar în față. Îmi doresc să avem performanțe și mai bune ca sezonul trecut și poate vara viitoare, aici va fi trofeul de campioni”.

