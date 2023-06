Mirel Dragoste, căpitanul echipei masculine de baschet BC CSU Sibiu a fost invitat la „Ora de Sport”, un nou produs online lansat recent de Ora de Sibiu.

În cadrul interviului pentru Ora de Sport, baschetbalistul Mirel Dragoste a discutat cu redactorul șef Dragoș Popescu despre sezonul trecut, unul în care galben-albaștrii au fost revelația Ligii Naționale și au reușit să câștige surprinzător medalile de bronz.

”Am pornit foarte de jos și am ajuns unde ne doream și unde nu mulți credeam. A contat și schimbarea de antrenor, Tomas este un antrenor foarte bun, mă bucur că rămâne la noi să facem echipă bună, a venit cu altceva si a fost o chimie foarte bună între el și echipă, staff și s-a văzut asta și pe teren. Fără antrenor și fără conducere nu poți face nimic la echipă, în iarnă venirile lui Pratt și Uță au schimbat totul. Pratt și Uță știau sistemul, știau cum merge treaba la Sibiu, ne-au ajutat foarte mult. Conducerea a schimbat antrenorul, de sus a venit totul, împreună am făcut tot ce puteam mai bine. Nu am avut vedete la echipă, toți știam unde ne este locul, fiecare știa rolul lui” a declarat jucătorul lui CSU.

Jucător de pozițiile 1-2, Dragoste a jucat cinci sezoane la Sibiu. Mirel a mai jucat pentru ardeleni în perioada 2016-2019, când a cucerit Cupa României, după care a petrecut două sezoane la SCM Timișoara. El va continua la Sibiu și sezonul următor, după ce și-a prelungit contractul.

Momente decisive în prima fază a campionatului

Sibiul a trecut cu bine peste momentele grele din prima fază a campionatului, unde a avut meci decisiv la Ploiești pentru intrarea în Top 10. ”Au fost momente dificile la început de sezon, primul la Miercurea Ciuc, când am intrat cu ei în prelungiri, până la urmă am câștigat. Un moment decisiv a fost și la Tg. Jiu, dacă nu câștigam acolo ni se terminau șansele la Top 10, la pauză eram conduși cu 19-20 puncte, am ținut ședință cu toții în vestiar și am avut run de 15-2 și am câștigat. Am văzut că este potențial mare, au venit cele două transferuri și a fost o gură de oxigen. La sfârșit de ianuarie a pornit apogeul, a fost meciul decisiv cu Ploiești în deplasare, unde am dat totul și am câștigat într-o manieră de mare campioni” a explicat Mirel Dragoste.

”Eșecul cu Voluntari ne-a întărit”

Sibiul avea 2-1 în sfertul de finală cu Voluntari și conducea în finalul jocului patru din Sala Transilvania, dar ilfovenii au întors miraculos în ultimele secunde și au egalat la general, împingând duelul în jocul decisiv. Dragoste crede că acea înfrângere dureroasă a fost un moment de răscruce și a întărit echipa. ”Voluntari avea individualități, al patrulea meci la Sibiu l-am pierdut pe mâna noastră, după ce am condus tot jocul. La ultimul time-out, chiar vorbeam între noi că am intrat în semifinale, doar să nu facem fault și asta am făcut. M-am trezit dimineața următoare și nu îmi puteam imagina că am pierdut, eram cu un picior și mai mult în semifinale și totul s-a spulberat. Chestia asta ne-a făcut foarte puternici, ne-a unit, ne-a închegat, de acolo am crescut incredibil. Datorită acelui meci, pot spune că am câștigat finala mică. Din totul sezonul, dacă e să numesc un regret este că în semifinala cu Oradea am avut cinci jucători care nu eram 100%, am jucat fără Uță și Blumbergs. Toate echipele erau peste noi individual, dar ca echipă, eu sincer ne vedeam în finală, ne doream asta”

”Se pierde ușor meciul de sub control”

În meciul doi din semifinale, unul foarte strâns, la Oradea, arbitrajul a fost unul potrivnic și a tăiat din aripile CSU, care avea lotul decimat de absențe. ”E frustrant, te lupți, vrei să câștigi și deodată se dă ceva ce nici nu există, fault sau altceva, au fost foarte multe decizii. Am intrat bine în acel meci, la pauză era foarte strâns, au fost schimbări incredibile ca să avem un un lot să jucăm, Pratt a jucat pe poziția 4 sau 5. Suntem oameni cu toții, greșim cu toții pe teren, dar arbitrajul ar trebui să fie mult mai ok, apoi intervin și fanii, se pierde ușor meciul de sub control. Atunci orice decizie ar fi, noi cădem prost, ne enervăm, ne frustrăm și iese o nebunie pe teren”.

”A fost jocul perfect”

În finala mică, contra Rapidului, CSU Sibiu a furnizat o altă surpriză și a câștigat medaliile în jocul decisiv, în deplasare. ”A fost jocul perfect, ne-am antrenat foarte bine înainte, ne-am dus acolo cu un singur scop, să punem medalia la gât. Nu am avut presiune pe noi, presiunea era pe ei, jucau acasă. Ne-am bucurat de joc, am început foarte prost, dar cum avem noi spiritul de echipă și devotamentul incredibil, am dus la bun sfârșit și am luat ceea ce vroiam. Am jucat sezonul trecut 4 sau 5 jocuri decisive și pe toate le-am câștigat! Nu a fost totul doar despre baschet, poți să il înveți, dar atitudinea și devotamentul nu îl poți învăța, ori îl ai, ori nu îl ai. Toată echipa a avut asta, de la mine până la juniori, cu staff-ul. Mă bucur că a fost o așa echipa, cu care poți să mergi la război”.

