Mirel Dragoste, căpitanul echipei masculine de baschet BC CSU Sibiu a fost invitat la „Ora de Sport”, un nou produs online lansat recent de Ora de Sibiu.

În cadrul interviului pentru Ora de Sport, baschetbalistul Mirel Dragoste a discutat cu redactorul șef Dragoș Popescu despre succesul din sezonut precedent, despre obiectivele echipei în viitorul campionat și necesitatea în Sibiu a unei noi săli, cu o capacitate mai mare.

Mirel Dragoste are toate calitățile necesare pentru a fi căpitanul echipei și este mândru de rolul său în vestiar, unul extrem de important. ”Tot timpul am avut tendința de a vorbi în vestiar cu băieții, da a îi motiva, de a vedea punctele slabe pe care le avem noi sau adeversarii, băieții au prins încredere în mine. Mă simt onorat să fiu căpitanul lui CSU Sibiu, este un vis de mic, devenit realitate. Îmi doresc să continui la fel. Este greu, ca într-o familie, mai sunt și certuri, dar toate sunt ținute în vestiar și toate chestiile acestea doar ne-au întărit. Mai sunt situații cu grupulețe, dar acestea sunt doar în afara terenului, în teren suntem toți uniți, suntem acolo unul pentru altul, când avem nevoie”.

”Am adus Sibiul unde îi este locul”

Medalia de bronz cucerită la finele sezonului trecut este o performanță importantă pentru Sibiu. ”Este o performanță remarcabilă pentru noi și pentru oraș, am adus Sibiul unde îi este locul, mereu am zis că suntem în primele cinci echipe ale campionatului. Am muncit mult, am jucat multe meciuri, deși numai intern. Dacă eram apți toți, nu ne era frică de nimeni în semifinale. Noi ne doream o finală cu Cluj și pentru noi, dar și să dăm ceva suporterilor pentru tot sezonul, știm rivalitatea sportivă dintre Sibiu și Cluj” a spus jucătorul de la CSU.

”Plecăm de unde am rămas”

Mirel Dragoste și-a prelungit acordul cu CSU Sibiu pentru încă doi ani și speră ca în sezonul următor să se continue ce a fost bun în campionatul precedent. ”Rămân încă doi ani și sunt foarte fericit să fac parte din familia CSU. A venit Nandor Kuti, când românii buni sunt liberi, toată lumea sare pe ei. Mă bucur foarte mult că a venit, suntem prieteni de mult timp, am vorbit cu el, sper să facem o treabă minunată. Avem primii șase jucători și sper să mai rămână încă câțiva din sezonul trecut, va decide conducerea. Pe continuitate nu prea s-a mers de ceva timp, acum va fi mai bine, pentru că nu începem de jos, plecăm de unde am rămas și va mai mult mai bine. Aștept să continuăm cu transferurile bune, ca până acum” a spus căpitanul lui CSU.

”Ne dorim o sală nouă”

Cum Sala Transilvania a fost sold-out la jocurile importante ale CSU, Mirel își dorește pe viitor o sală mai încăpătoare la Sibiu. ”Condițiile sunt bune, dar nu și pentru suporteri, când a fost sold-out la meciuri, toată lumea mai dorea bilete și nu mai erau locuri, s-au pus tribune extensibile în spatele panourilor, dar nu a fost de ajuns. Cu siguranță, ne dorim să jucăm într-o sală mai mare și să fie plină, atunci fanii te împing și mai mult de la spate. Ne dorim o sală nouă, sperăm să fie posibil și la noi în curând, în țară s-au făcut săli superbe unde am jucat și îți e mai mare dragul să evoluezi acolo și să fii în teren. Când te uiți la stadion și la sală, nu e o balanță echilibrată, dar noi doar trebuie să ne vedem de joc și să mergem înainte cu munca”.

”O să ne ajute și participarea în cupe”

Dragoste spune că și în sezonul viitor, totul trebuie luat pas cu pas, mai ales că echipa va fi angrenată și în FIBA Europe Cup. ”Un obiectiv normal este să fim în play-off și apoi să facem iarăși tot ce se poate mai bine. Dacă punem obiectiv că trebuie să facem mai bine ca anul acesta, este puțin greu, înseamnă să jucam finala. Noi vrem să luăm un titlu, cu gândul asta te duci la primul antrenament când începi sezonul. Va fi un sezon lung și vom juca în cupele europene, este ceva nou pentru noi. O să ne ajute participarea în cupe, se va forma chimia mai repede între jucători și vom intra în focul jocurilor imporante și partea meciurilor decisive. Vom juca în Europa contra unor echipe cu jucători foarte buni și pot fi meciuri care să ne ajute foarte mult” a afirmat liderul echipei CSU.

