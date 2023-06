O explozie puternică urmată de incendiu a avut loc miercuri într-un imobil din Paris. Autoritățile transmit că mai multe persoane au fost rănite, unele grav.

Prefectura Poliţiei Parisului a revizuit miercuri seara în creştere bilanţul exploziei din arondismentul al V-lea al capitalei franceze la 29 de răniţi, între care patru în stare gravă, iar două persoane date dispărute în urma exploziei sunt căutate între dărâmături, scrie Digi24.

Din primele informații se pare că deflagrația s-ar fi produs din cauza unei acumulări de gaze. Au fost afectate mai multe clădiri, dintre care una s-a prăbușit.

Breaking: There is a large fire in the 5th arrondissement after a gas explosion in Paris, France. pic.twitter.com/eed22DvxeU