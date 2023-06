Peste 2.400 de candidați absolvenți ai claselor a XII-a și a XIII-a, din județul Sibiu, vor susține examenul national de Bacalaureat, sesiunea 12 iunie – 7 iulie 2023

Vineri, 16.06.2023, s-a finalizat etapa de înscriere pentru sesiunea iunie – iulie 2023 a examenului național de Bacalaureat. Pentru această sesiune, în județul Sibiu s-au înscris 2.487 candidați, dintre care 2.223 candidați din seria curentă și 264 candidați din seria anterioară.

Examenul a început luni, 12 iunie 2023, cu echivlarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română conform OME nr. 4438 din 12.06.2023. Probele scrise debutează cu proba la Limba și literatura română, ce va avea loc luni, 26 iunie. Marți, 27 iunie, se desfășoară proba E.c) obligatorie a profilului (matematică sau istorie), miercuri 28 iunie se desfășoară proba E.d) la alegere a profilului și specialității (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie), iar joi 29 iunie va avea loc proba E.b) la Limba și literatura maternă.

Probele scrise pentru examenul național de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie 2023, încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 8 de centre de examen, unul din ele având arondată și o subcomisie. Cel mai mari centre de examen sunt Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu (410 candidați), Colegiul Tehnic Energetic Sibiu (341 candidați) și Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu (336 candidați), iar cele mai mici sunt Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș (278 candidați) și Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș (185 candidați).

Primele rezultate vor fi comunicate luni, 3 iulie, până la ora 12:00 (în centrele de examen).

Contestațiile pot fi depuse în ziua de 3 iulie 2023 (în intervalul orar 12:00 – 18:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate vineri, 7 iulie 2023.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete, smartwatch etc.).

Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Calendarul sesiunii iunie-iulie 2023 a examenului national de Bacalaureat:

12 – 21 iunie 2023 – Echivalarea/Recunoașterea nivelurilor de competență pentru candidații prevăzuți la art. 5 și 7 din OME nr. 4438 din 12.06.2023 de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competentelor lingvistice și digitale din fiecare unitate de învățământ ce are elevi absolvenți ai nivelului liceal

26 iunie 2023 – Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

27 iunie 2023 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) -proba scrisă

28 iunie 2023 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

29 iunie 2023 – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

3 iulie 2023 – Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00

4 – 6 iulie 2023 – Rezolvarea contestaţiilor

7 iulie 2023 – Afişarea rezultatelor finale

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News