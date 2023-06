Transferul lui Valerică Găman (34 ani) la FC Hermannstadt poate aduce un plus important defensivei sibiene, chiar dacă fundașul central a evoluat puțin în acest an la Universitatea Craiova.

”Găman este un jucător cu mare experiență, ni l-am dorit cu toții și sperăm că va aduce un plus în echipa noastră. A ajuns de joi în cantonament la Bolu și de vineri intră în programul echipei. Nu știu dacă mai facem și alte transferuri, va depinde și de eventualele plecări” a anunțat Radu Neguț. Conducerea clubului sibian a negociat zilele trecute și cu un alt fundaș central, Iulian Cristea, care a preferat însă să meargă la Rapid.

Oficialul clubului sibian este convins că vârsta mai înaintată nu este un impediment, mai ales în cazul unui fundaș central. ”Poate unii vor spune că Găman are 34 de ani, dar le reamintesc că în finala Ligii Campionilor din acest an, Acerbi de la Inter a fost cel mai bun și el are 35 de ani. În naționala Italiei joacă Acerbi și Bonucci, al doilea are 36 de ani. Sunt mulți jucători valoroși trecuți de 30 de ani, mai ales pe postul de fundaș central. Lumea trebuie să înțeleagă că noi nu ne permitem să luăm titulari de la FCSB, CFR Cluj, Rapid sau Universitatea Craiova” a explicat directorul sportiv de la FC Hermannstadt, Radu Neguț.

