Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), Sorin Radu, a primit titlul de Cetățean de Onoare al comunei Șelimbăr. Născut la Săliște, dar crescut și format la Mohu, acesta a fost mândru că a primit această distincție. „Nu voi pleca de aici”, a spus Radu.

Sorin Radu, rectorul ULBS, a primit, vineri, în cadrul unui eveniment desfășurat cu ocazia aniversării a 700 de ani de la atestarea documentară a comunei Șelimbăr, titlul de Cetățean de Onoare. Acesta a locuit toată viața la Mohu și spune că nu are de gând să se mute din sat.

„Pot să fac o mărturisire, când m-a sunat domnul primar să îmi spună despre acest eveniment, prima reacție a fost <<nu, nu se poate, nu e momentul potrivit>>. Pentru că avem prea multe pe cap, că mâine sunt întrebat ce caută Sorin Radu la Șelimbăr. După care am zis da pentru că mi-a zis domnul primar că va fi și doamna învățătoare Neghină prezentă. Al doilea gând, a fost acela de a verifica dacă mi-am plătit impozitul. Ce cetățean de onoare să fie la comuna Șelimbăr dacă nu și-a plătit impozitul? Și nu e o glumă. Apoi, să știți, mi-am scris de două ori discursul și l-am șters. A treia oară a ieșit, mi-era teamă că o să scap vreo perlă. Am crescut la Mohu, sunt născut la Săliște, dar de aproape 51 de ani locuiesc, trăiesc la Mohu. Am făcut școala la Mohu, am continuat la Șelimbăr, mi-am cunoscut prietenii. Pot spune că tot ce a însemnat perioada de formare a ținut de Mohu, de învățătorii mei, de preoții din sat. Am fost copilul satului și soția a fost adoptată de sat. Fetele mele s-au născut și au crescut acolo și toate drumurile lor prin alte părți le-au întors tot la Mohu. Drept urmare, sunt cetățean al comunei Șelimbăr prin faptul că am crescut aici, m-am format aici, plătesc impozite aici și avem proiecte comune, iar partea aceasta este elementul cel mai important. Să dea Dumnezeu să ne vedem împreună atunci când vom pune piatra de temelie la complexul sportiv universitar, un proiect care a pornit greu și a beneficiat și beneficiază de sprijinul necondiționat atât al domnului primar, atât al domnului director Nanu, dar mai ales al doamnei ministru Raluca Turcan. Vă mulțumesc și vă asigur că nu voi pleca de la Mohu”, a spus rectorul Sorin Radu.

Citește și: Maria Neghină, fondatoarea corului Vestala din Veștem, cetățean de onoare al comunei Șelimbăr

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News