„Chiar în aceste clipe mă aflu în Bolu, Turcia, în cantonament, alături de A.F.C. Hermannstadt, adică lângă echipa la care activez în calitate de președinte executiv. Pentru mine, consecvența și continuitatea sunt două principii după care mi-am ghidat cariera de sportiv și de conducător. La FC Hermannstadt am realizat lucruri frumoase, am construit o echipă capabilă să se bată de la egal la egal cu „granzii” campionatului, ba chiar să-i învingă. Așa că nu intenționez să renunț la acest drum pe care am pornit și apoi repornit, plus că mai avem multe fapte bune de împlinit. Le mulțumesc celor de la F.C. Argeș pentru toată atenția pe care mi-o acordă și le doresc mult succes în viitorul sezon! Dacă pot să-i ajut cu sfaturi și sugestii constructive, o fac cu tot dragul, însă toată atenția și munca mea sunt 100% pentru A.F.C. Hermannstadt” a declarat Dani Coman pentru pagina oficială de facebook a clubului.

Retras în 2015, Dani Coman și-a început cariera la nivel administrativ la Astra Giurgiu, după care a trecut pe la FC Hermannstadt în două ”mandate”. După o absență de câteva luni, a revenit la echipă la începutul lunii ianuarie 2023.