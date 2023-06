Prima zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a debutat în forță, cu soare și entuziasm neobosit pe străzile și în spațiile de joc ale orașului. Evenimentul care a marcat deschiderea FITS a avut loc la Catedrala Evanghelică C.A. „Sfânta Maria”, un concert de orgi în premieră absolută, parte din Sezonul elvețian, românesc și francofon. Înaintea evenimentului artistic au vorbit Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS, Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu, Raluca Turcan, Ministrul Culturii, Liviu Jicman, Președinte ICR și E. S. Arthur Mattli, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România.

„În numele acestui lucru bun care este existența umană, de 30 de ani facem la Sibiu Festivalul Internațional de Teatru. Astăzi ne bucurăm că Domnul a reușit să ne primească aici, în casa Lui, unde este inima acestui oraș. Ne bucurăm că putem să adunăm împreună energiile care s-au disipat prin acest oraș pe parcursul acestor 30 de ani, oraș care și-a deschis porțile pentru artiști, nu întâmplător între cele două ziduri de apărare, pe Aleea Celebrităților, unde cele mai mari personalități din lume au primit loc, formând deja o constelație cu 63 de stele. Ne bucurăm că, în primul rând, acest festival este un simbol al comunității”, a spus Constantin Chiriac.

„Festivalul este un vechi și drag prieten pe care toți sibienii îl așteaptă cu emoții în fiecare an. Împreună cu impulsul Capitalei Culturale Europene, festivalul a schimbat modul în care se face și se simte teatrul în Sibiu. De fapt, a scos teatrul dintr-un cadru formal al sălilor de spectacole și l-a adus în inima comunității, învăluind Sibiul. (…) Dacă comunitatea sibiană este inima Sibiului, atunci, cu siguranță, Festivalul Internațional de Teatru este spiritul care o ține mereu în viață”, a spus Astrid Fodor.

„Sunt o prietenă a FITS de aproape 20 de ani, de când am ales și am fost aleasă de comunitatea sibiană să fiu în serviciul public al Sibiului, și am avut șansa să urmăresc evoluția acestui festival și să înțeleg că, pentru a deveni un catalizator al energiilor pozitive, ai nevoie de foarte multă perseverență și, în același timp, de o capacitate ieșită din comun de a reinventa actul artistic”, a spus Raluca Turcan.

„Mă simt foarte onorat să fiu în fața dumneavoastră pentru că nu este doar deschiderea miraculosului Festival Internațional de Teatru de la Sibiu, dar este deschiderea unei ediții aniversare și celebrarea celor 20 de ani pe care ICR îi împlinește anul acesta. (…) Vreau să mă bucur alături de dumneavoastră deoarece FITS nu înseamnă doar teatru, înseamnă film, înseamnă muzică, înseamnă dans, înseamnă conferințe, dezvoltare universitară. Vreau să vă felicit, domnule președinte, cu această ocazie, și vreau să urăm împreună, în final, «La mulți ani!» Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, a spus Liviu Jicman.

„Împlinirea a 30 de ani de existenţă a unui festival de teatru este o realizare remarcabilă şi extraordinară. În cei 30 de ani, festivalul a construit o moştenire, o tradiţie, şi a produs un impact cultural profund asupra oraşului. În ultimii 30 de ani, Sibiul are un impact important în platformele internaţionale ale structurilor culturale, oferind posibilitatea practicienilor de teatru din diferite țări de a-și împărtăși perspectivele unice, stilurile artistice si creative. Este o mare onoare să fiu prezent astăzi la deschiderea celei de a 30-a ediții a acestui festival”, a spus E. S. Arthur Mattli.

Următorul eveniment a fost vernisajul expoziției și lansarea albumului FITS30, unde au vorbit Octavian Saiu și Constantin Chiriac. „Este un eveniment absolut uluitor pentru parcursul acestui festival, pentru teatrul românesc, pentru teatrul din lume, pentru cultura europeană și pentru ceea ce înseamnă memoria experienței teatrului. Sunt 30 de ani de festival, 30 de ani de vis și de realitate. De vis transformat în realitate, dar și de realitate care ne amintește de ceea ce înseamnă să fii în vis. Pentru că sentimentul meu personal, de fiecare dată când sunt în această atmosferă uluitoare a festivalului, este că pășesc printre vise și că sunt personajul-vis: visul visat de acest om cu care am onoarea să fiu alături”, a spus Octavian Saiu.

„Tot ce am creat, am creat pentru tineri. De aceea am lăsat în urmă atât de multe semne de-a lungul timpului. Sper ca toate obiectivele pe care le avem, precum Institutul de Teatru de la Sibiu sau Fabrica de Cultură, care ar trebui să intre în patrimoniul acestei comunități cât mai repede, să reclădească, pe alte principii, poate, relațiile strategice pe care le avem. (…) Sper din toată inima ca zona de decizie să stabilească, într-un mod cât mai rapid, independența acestor structuri și aceste proiecte să devină realitate încă din acest an, iar noul teatru să devină polul în care să se regăsească marile creații de pe Aleea Celebrităților. (…) Din cauza aceasta, lăsăm aceste semne astfel încât cei care doresc să poată să înțeleagă forța și capacitatea de a duce mai departe o asemenea energie”, a adăugat Constantin Chiriac.

Străzile, piețele și spațiile de joc din oraș au fost pline până la refuz cu public dornic să retrăiască magia artelor spectacolului, iar entuziasmul a fost aproape palpabil pe Pietonala Bălcescu și în Piața Mare, dar și, în Piața Teatrului, la Cazarma 90 și pe întregul Bulevard Coposu, aproape de miezul nopții, pentru spectacolul de drone și lumini pus în scena aeriană de către echipa de la EVSKY & KLS LASERS. Târziu, în noapte, câțiva stropi de ploaie au răcorit orașul și l-au primenit pentru cea de a doua zi a FITS!



Recomandări de spectacole pentru duminică

Primele evenimente ale zilei de 25 iunie încep la ora 11:00 și sunt, la fel ca în primele două zile, dedicate celor mai mici dintre spectatori: Ne jucăm și reciclăm (Katakrak, în Piața Mică) și Teatrul și Lumea Copilăriei (Fundația Abracadabra, Parcul Sub Arini).

INEDIT: La ora 12:30, în Gara Sibiu, vă așteaptă nu trenul, ci duetul Adrian Schvarzstein & Juratè Sirvytė-Rukstelė, cu reprezentația Ne primiți și pe noi? – un spectacol interactiv despre migrații, exil, nou-veniți – despre noi toți, în esență! Spectacolul se reia la 19:15 pe Pietonala Nicolae Bălcescu.

De la ora 15:00, cvintetul Judy’s Harmonica Ensemble ne încântă cu piese de pe coloana sonoră a unor filme clasice, compoziții originale din Taiwan precum și „Rapsodia română” a nemuritorului George Enescu, la Academia Forțelor Terestre.

PUNK ROCK este propunerea Teatrului Excelsior din București pentru publicul de la FITS30, cu un subiect cât se poate de actual: Un grup de adolescenți aflați în pragul examenului de Bacalaureat se confruntă cu presiunea inerentă „intrării oficiale în viața de adult”. Spectacol nerecomandat celor sub 15 ani, cu o singură reprezentație în FITS, la ora 16:00, la Fabrica de Cultură.

De la ora 17:00, cu reluare la ora 22:00, la Sala Studio, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (Polonia) ne oferă Bucuria simplității, un spectacol în care protagonista este doar un trup care joacă un rol – o actriță în lumea teatrului și o femeie în lumea reală – și care este supus la diferite opresiuni, inclusiv la opresiunea sinelui.

De la aceeași oră, 17:00, la Filarmonica de Stat Sibiu, inegalabilul, stelarul Gigi Căciuleanu vă așteaptă la Text Shop (Fundatia Art Production cu sprijinul JTI), un spectacol de doar o oră și 15 minute de la care, cu siguranță, publicul va pleca cu regretul că nu a durat mai mult!

La fel ca în primele două zile, artiștii din Proiectul Moștenirea, parte din Festivalul Statuilor Vivante – vă așteaptă pe Cea mai frumoasă stradă din Sibiu (Cetății), la ora 19:15, pentru a vă încânta cu talentul lor.

Pentru Arta de a povesti mergem la Teatrul GONG (Sala parter) de la ora 20:00, unde dramaturgul și regizorul Alexis Michalik (Franța) ne propune o explorare inedită a modului în care umanitatea este dependentă de ficțiune.

De la ora 21:00, cine a reușit să prindă bilete, vede Cel mai bun spectacol UNITER 2023: Seaside Stories de la Teatrul de Stat Constanța, la Fabrica de Cultură. Nici secțiunea Outdoor nu se lasă mai prejos, însă: de la ora 21:15, în Piața Habermann vedem Ultimul cuvânt de pionier, un spectacol modern bazat pe cultura dansului de stradă Hip Hop, cu un repertoriu bogat și energic.

De la ora 22:45, trupa Mahala Rai Banda se va afla pe scena din Piața Mare cu un super concert!

Conferințe

Filarmonica de Stat Sibiu

ora 10:00 – Conferința de presă FITS

ora 11:00 – Octavian Saiu în dialog cu Joachim Umlauf, Medana Weident și Hunor Horvath

ora 12:00 – New Stages South-East: Octavian Saiu în dialog cu Joachim Umlauf, Cristian Popescu și Maria Milisavljević. Autori invitați: Teona Galgoțiu, Katerina Georgieva, Asja Krsmanović, Dario Bevanda.

ora 14:00 – Octavian Saiu în dialog cu Yair Vardi (Fondatorul Centrului Suzanne Dellal pentru Dans și Teatru și Director de dans la Academia de Dans din Ierusalim)

Zidul Exterior TNRS

ora 18:00 – Artist Talk: Gloria Luca și Dan Perjovschi la zid. Despre album și proiectul Ziarul orizontal 2010-2023. Participă Gloria Luca și Dan Perjovschi.

