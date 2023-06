La un an de la dispariția Gazului Metan, Mediaș revine în fotbalul profesionist prin echipa ACS, care a reușit promovarea în Liga 3. Înființată doar cu un an în urmă, ACS Mediaș 2022 a câștigat Liga 4 Sibiu cu punctaj maxim și apoi a trecut la barajul de promovare în Liga 3 de CS Gheorgheni, 1-2 în deplasare și 4-0 acasă.

Antrenorul Dumitru Solomon spune că a fost o diferență mare între manșa tur, unde echipa a pierdut la Gheorgheni și returul de pe Stadionul Gaz Metan, unde echipa a fost susținută de 6.000 de fani. ”Am jucat foarte bine, băieții au fost motivați, am marcat patru goluri și am mai avut cinci ocazii mari, Gheorgheni nu a avut nicio fază periculoasă. Au fost șase mii de spectatori care au cântat și s-au bucurat, trăim din plin evenimentul. În tur, copiii noștri s-au speriat de adversar, i-au văzut mai masivi și au jucat mai agresiv, iar media noastră de vârstă a lotului este undeva la 22 de ani. Acești copii au crescut sub bagheta mea în ultimii cinci ani. Centrul de copii și juniori de la Mediaș este foarte bine pus la punct, avem peste 250 de copii legitimați, viitorul sună bine, ne bazăm pe elemente locale, dacă vrem să îmbunătățim lotul, aducem lideri de vestiar sau care pot salva echipa în momente psihologice” a spus experimentatul tehnician.

”Acum un an plângeam, acum am vărsat lacrimi de bucurie”

Dumitru Solomon avertizează că ACS Mediaș va fi un adversar redutabil în Liga 3, unde va juca cu gândul la promovare. ”Dacă anul trecut aveam lacrimi de supărare că s-a desființat Gaz Metan, sâmbătă s-a redeschis poarta spre fotbalul profesionist și am vărsat lacrimi de bucurie. Ne-am îndeplinit obiectivul, felicităm pe toată lumea, jucători, staff, conducere, sponsori, primarul Gheorghe Roman și președintele Ionuț Buzean, pe care îl caracterizează verbul ”a reuși”. Avertizăm echipele din Liga 3 că Mediaș se întoarce și este mult mai puternică. Acum ne așezăm după euforia aceasta meritată și vrem să mergem repede unde ne este locul, spre Liga 2” a spus antrenorul Dumitru Solomon.

ACS Mediaș a câștigat sâmbătă returul barajului de promovare în Liga 3, scor 4-0 pe Stadionul Gaz Metan, cu CS Gheorgheni. În manșa tur, harghitenii câștigaseră cu 2-1.

