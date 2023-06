Șeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat, vineri, că armata rusă a bombardat intenţionat o tabără a mercenarilor Wagner din Ucraina, conform unei postări pe o reţea de socializare, notează monitorulapararii.ro, citat de Mediafax. Putin numește rebeliunea grupului drept „o campanie criminală” și spune că nu va permite izbucnirea unui război civil. În același timp, în mai multe orașe din Rusia, este stare de alertă.

Şeful mercenarilor Wagner a precizat că una dintre tabere a fost bombardată, iar rachetele au venit din spatele frontului, pierderile fiind uriaşe, potrivit www.monitorulapararii.ro.

Evgheni Prigojin a anunţat începutul „eliminării răului”, referindu-se la conducerea militară a ţării. El a cerut ca nimeni să nu interfereze cu activitatea de luptă a mercenarilor Wagner, iar cei care se vor opune vor fi distruşi. După „restaurarea justiţiei”, luptătorii Wagner, potrivit lui Prigojin, se vor întoarce pe front. În trecut, mercenarii Wagner au mai capturat un locotenent-colonel rus, comandant de brigadă la Bahmut, pe care l-au acuzat că încerca să-i elimine pe mercenari.

În ultimele zile, Evgheni Prigojin a criticat conducerea armatei ruse şi a acuzat Ministerul rus al Apărării că a inventat pretexte false pentru a-l păcăli pe Vladimir Putin să invadeze Ucraina şi a afirmat că Moscova ar fi putut evita complet războiul.

Ministerul rus al Apărării, însă, a transmis că „toate informaţiile care vin dinspre Prigojin despre aşa-zisul atac al armatei ruse asupra mercenarilor Wagner nu corespund realităţii şi reprezintă o provocare.”

The circus of #Rostov is also under control of the Wagnerites. pic.twitter.com/EvLP2fPyNi

În timp ce tensiunea crește în Rusia, iar în mai multe orașe este alertă maximă, forțele de securitate patrulând pe străzi, Vladimir Putin a făcut primele declarații, numind rebeliunea grupului de mercenari drept „o campanie criminală”. De asemenea, el a spus că Rusia se va apăra.

Putin a spus că șeful Wagner „a trădat” Rusia din „ambiție personală”. Rebeliunea Wagner „e un cuțit în spate” pentru Rusia, a adăugat Putin. „Vom face totul pentru a apăra Rusia”, a adăugat acesta.

Într-un discurs televizat, Putin a promis să pedepsească „trădătorii”. Președintele rus a făcut apel la „unitate”, spunând că nu va permite un război civil în Rusia. Totodată, Putin a recunoscut că situația este „dificilă” în Rostov, în sudul Rusiei.

It looks like that Wagner units are preparing to storm the headquarters of the Russian Souther Military district. They definitely control the streets and it appears that resistance is zero. This coup is in full swing.#Rostov #Russia #Coup pic.twitter.com/ywgrW4afbc