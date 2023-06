Călătorii care s-au deplasat cu trenul IR1926, pe ruta Constanța – Sibiu, au trecut, sâmbătă, prin momente de disperare. În vagonul de la clasa I temperaturile au atins 50 de grade, iar aerul condiționat nu a funcționat. Un actor care trebuia să ajungă la FITS, atunci când trenul a oprit în București, s-a dat jos în stație și, pentru a atrage atenția, s-a pus în fața locomotivei. Reacția mecanicilor a fost incredibilă: „Dă-i, mă, un ciocan în cap”. A fost nevoie și de intervenția polițiștilor.

Trenul IR1926 trebuia să plece din Constanța spre Sibiu, sâmbătă, la ora 14:00, scrie ct100.ro. În el s-a urcat și Marian Adochiței, un actor care avea spectacol la Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu. Mare i-a fost mirarea când a constatat că, în vagonul de clasa I, aerul condiționat nu funcționa. Prin urmare, temperaturile au urcat spre 50 de grade.

„I-am anunțat pe toți că nu merge, și pe controlor, și pe conductor, am anunțat și la CFR. Le-am spus să aducă un alt vagon, pentru că efectiv nu se putea respira. Afară erau 40 de grade, înăuntru erau 50. Oamenii stăteau leșinați pe jos, oameni, bătrâni, copii. Au zis să ne mutăm la clasa a doua, dar acolo deja se umpluse. Nu aveam loc. Apoi au zis că vin să repare aerul condiționat. Au venit niște oameni, au spus că l-au reparat. Ei au spus că merge, noi le-am spus că nu merge și tot așa. Ne-am certat. Bineînțeles că n-a mers.

La București m-am pus în fața trenului și am zis că până nu repară sau nu aduc un alt vagon nu plec de aici. Am făcut un pic de teatru, pentru că eu nu aveam de fapt cum să întârzii trenul ăsta, pentru că trebui să ajung la festivalul de teatru din Sibiu. Avem spectacol și nu îmi permit să întârzii. Dar măcar să înțeleagă lumea că e o chestie foarte gravă. În primul rând plătești un bilet de clasa 1, în al doilea rând e importat să vadă lumea chestia asta, să înțeleagă și pasagerii, că dacă toată lumea tace și noi nu facem nimic, oamenii ăia își bat joc de noi pur și simplu, ne mint în față că merge. Au fost discuții între ei, prin stație. Au spus că unul s-a pus în fața trenului. <<Dă-i mă un ciocan în cap să plece>>, au spus prun stație mecanici între ei. Cei de la CFR Călători au spus că va veni cineva să verifice. Au zis însă că nu pot schimba vagonul. I-am anunțat exact când am plecat din Constanța. Geamurile nu se deschid! Doar se rabatează un pic și oricum nu făceau mare brânză”, a spus actorul pentru ct100.ro. În gara din București a fost nevoie și de intervenția polițiștilor, dar nici oamenii legii nu au putut rezolva problema.

Trenul ar fi trebuit să ajungă în 8 ore și 52 dea minute la Sibiu, dar a plecat cu întârziere din Un bilet la clasa I, acolo unde aerul condiționat nu a funcționat, costă 185 lei.

Sursa: ct100.ro

