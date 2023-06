Fiecare dintre noi are nevoie să se simtă apreciat, să știe că merge pe direcția bună și să fie recompensat pe măsura activității sale, indiferent de domeniul de activitate la care ne referim și chiar și în viața personală. Când vine vorba de locul de muncă, există angajatori care aleg să își promoveze angajații doar după ce au petrecut „suficient” timp în firmă, asta deși aceștia îndeplinesc toate condițiile pentru a trece la nivelul următor. INDECA este una dintre firmele care își prețuiește fiecare angajat și care vede potențialul în fiecare om. Dovada vie este Ioana Popa Oprișu care, după doar două luni, a fost promovată, pornind în drumul său profesional de la agent, iar în prezent fiind Team Leader.

Un model de succes

Ioana Popa Oprișu s-a angajat la INDECA, în Sibiu, în urmă cu zece luni. După doar două, a fost promovată pe postul de Team Leader. În acest interval de timp, ea și-a arătat valoarea, iar angajatorul i-a văzut potențialul. Nu doar că asta i-a dat extrem de multă încredere în sine, dar a făcut-o și să fie mândră fiindcă reprezintă un model de succes.

„M-am angajat la INDECA în urmă cu 10 luni pe postul de agent, iar după două luni am devenit Team Leader. Așa cum într-o familie există părinți și copii, la fel este și la job. Eu sunt părintele, iar ei sunt copiii mei. Acum mă ocup de organizarea echipei, de planificarea task-urilor și mă asigur că totul merge conform planurilor. Pe lângă asta, particip și la ședințele cu partenerii noștri din Germania. În mod cert acest post vine cu mai multă responsabilitate, dar nu mi-a fost o clipă teamă că nu mă voi descurca. Compania a avut încredere în mine, așa că a trebuit să am și eu”, povestește Ioana.

Job-ul perfect pentru mămici

Ioana s-a aflat în căutarea unui loc de muncă stabil, cu un program flexibil și cu un salariu generos, condiții extrem de importante pentru o mamă care își dorește să le poată oferi copiilor ei tot ceea ce au nevoie, dar și să își poată petrece suficient timp cu ei. Iar INDECA i-a oferit job-ul perfect.

„Toată viața mea am avut job-uri în funcție de fetițele mele, ca să le pot susține cu școala și să le fiu alături. Mi-am dorit mult un loc de muncă flexibil pentru a mă putea ocupa de educația lor în continuare. Fata mea cea mică este acum în clasa a VIII-a, iar anul acesta, mai ales, a avut nevoie să fiu lângă ea, fiindcă a susținut Evaluarea Națională. Când am auzit de INDECA și am văzut că au job-uri după-amiaza, nu am stat pe gânduri. Flexibilitatea programului m-a atras, în primul rând. Mă bucur că ne putem face programul în funcție de necesitățile fiecăruia, fiindcă asta ne face să venim cu drag la muncă”, spune Ioana.

Sibianca spune că îi place să meargă la biroul din centrul orașului fiindcă aici se află a doua ei familie. Colegii sunt foarte dedicați, muncitori și săritori. „Mediul este foarte prietenos și noi chiar nu glumim când spunem că suntem o familie”, povestește Ioana.

Dacă și tu ești în căutarea unui loc ce muncă stabil, unde să ai un program flexibil pentru a putea merge la serviciu atunci când îți dorești, dacă vrei să fii plătit pe măsura competențelor tale și să ai o mulțime de beneficii, ai ajuns în locul potrivit. INDECA Business face angajări, iar singura condiție pe care trebuie să o îndeplinești este să cunoști limba germană.

Salariile oferite de INDECA sunt cu mult peste media din piața locală. Spre exemplu, un agent front office, vorbitor de limba germană, pentru un post entry-level, primește un salariu brut de 8.500 de lei, iar după un an în firmă, acesta crește cu 7% datorită unui program intern de loialitate. Mai mult, pe lângă remunerațiile avantajoase, angajații au și o mulțime de beneficii, cum ar fi zilele de concediu, care se înmulțesc de la un an la altul.

Persoanele interesate de un loc de muncă stabil și flexibil, care vor să lucreze în centrul Sibiului, într-un mediu plăcut, pe un salariu mare, pot depune CV-urile prin e-mail la adresa recrutari.sibiu@indeca-business.de, la numărul de telefon 0722 356 738, prin platforma Facebook Indeca Business Romania și pe platforma de recrutare e-Jobs.