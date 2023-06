După doi ani și jumătate la Sibiu, mijlocașul ofensiv Călin Popescu (21 ani) s-a despărțit de FC Hermannstadt, deși ambele părți și-au dorit să continue.

Mijlocașul de bandă Călin Popescu (21 de ani) nu a fost luat în cantonamentul echipei FC Hermannstadt din Turcia, după ce nu și-a prelungit acordul cu clubul, care era scadent la finalul acestei luni. Deși cele două părți stabiliseră detaliile financiare ale unui contract pe încă doi ani, anumite clauze care nu au fost acceptate de club au condus până la urmă la despărțirea jucătorului de Sibiu. Talentatul mijlocaș a explicat că nu a fost niciun moment vorba despre bani. ”Și eu mi-am dorit foarte mult să continui la Sibiu, dar nu am reușit să ne înțelegem la anumite aspecte, pe mine mă interesa mult partea de dezvoltare a mea, nu are rost să intru în detalii. Nu am cerut bani în plus, cât mi-au oferit am acceptat, am fost dispus să nu cer ceva în plus, dar mă interesa partea de dezvoltare. Sincer, mă așteptam să răman, să ne înțelegem, dar așa a fost să fie. Nu mă interesa atât de mult partea financiară, m-au interesat alte lucruri și au fost multe discuții. Ambele părți au vrut să continue, dar pentru niște chestiuni mai puțin importante, nu s-a ajuns la un acord. Nu am mai discutat cu nimeni de la Sibiu, mai am doar 4 zile de contract, este greu de crezut că mai revin, ținând cont că nu am fost în cantonament” a spus Călin Popescu.

”De ei mi-a fost greu să mă despart” Tânărul jucător regretă enorm despărțirea de colegi și fanii sibieni. ”A fost o perioadă foarte frumoasă, doi ani și jumătate, îmi pare bine că am făcut parte din lotul care a promovat și apoi, în sezonul trecut, am rămas la Liga 1. A fost o experiență super, oamenii sunt senzaționali, spectatorii, colegii, de ei mi-a fost cel mai greu să mă despart. Fanii sunt diferiți ca în alte zone, sunt mereu întelegători, am avut mereu experiențe pozitive cu ei”. Mijlocașul ofensiv se pregătește cu echipa de Liga 2 FC Brașov și va alege din ofertele primite în ultima perioadă. ”Am mai primit oferte din țară, de la Liga 1 și chiar Liga 2, dar aștept să în străinătate, am unele discuții. Urmează să iau o decizie cât de curând cu viitorul meu. Le sunt recunoscător celor de la FC Brașov că m-au primit la antrenamente și îi mulțumesc lui Dan Alexa, era important să îmi păstrez nivelul de pregătire ” a anunțat Călin Popescu. În sezonul recent încheiat, Călin Popescu a fost juniorul U 21 de bază și a jucat în 30 de meciuri de prima ligă pentru FC Hermannstadt, reușind două pase de gol. În cariera sa a mai jucat pentru FC Brașov, Poli Timișoara, Sepsi OSK și UTA.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News