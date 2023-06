Ieri, la hotelul MyContinental, au debutat lucrările celei de a 26-a ediții a Bursei de Spectacole de la Sibiu, eveniment asociat Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Bursa de Spectacole de la Sibiu este cel mai amplu, dar și cel mai prestigios eveniment de acest tip din regiune și atrage, în fiecare an, participanți din toată lumea, reprezentativi pentru industrie.

Programul din acest an al Bursei de Spectacole de la Sibiu, 26-29 iunie 2023, include mese rotunde și dezbateri, prezentări, Speed Networking, Call for Projects, un spațiu expozițional, dar și celelalte două mari evenimente speciale: Conversații Culturale (la Atrium Café, cu acces liber pentru public) și seria de MasterClass-uri „Întâlniri cu mari coregrafi”.

La deschidere, alături de Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS, s-au aflat Cosmin Chivu – Director BA Acting și BA Directing, scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec, Nivine Khaled – Director Of French Language and Diversity of Francophone Cultures, Octavian Saiu – Profesor, cercetător și critic de teatru, Oana Marin – Coordonatoarea Bursei de Spectacole de la Sibiu.

„Istoria de 26 de ani a Bursei a legat o mulțime de proiecte creative. Mulți dintre cei prezenți au o vastă experiență de lucru în slujba comunităților, în slujba publicului, pentru că publicul este motivul muncii noastre.

Este crucial să gândim proiecte pe termen lung. Sensul unui proiect este legat de oameni, de comunități, astfel că dialogul este cheia cooperării.

Bursa de Spectacole de la Sibiu este singurul proiect de acest gen care se întâmplă în mijlocul unui festival și vă mulțumesc că împărtășiți cu noi experiențele voastre, astfel încât să pornim un dialog benefic.

Ce bucurie mai mare putem să avem decât atunci când vedem peste 40.000 de oameni în Piața Mare, străzile pline, sălile de spectacole pline, într-un oraș de 167.000 de locuitori?”, a spus Constantin Chiriac în discursul susținut la eveniment.

Prima zi a Bursei de Spectacole de la Sibiu este dedicată artiștilor, companiilor și agențiilor care vor să își prezinte spectacolele sau portofoliul cu spectacole, iar a doua zi oferă programatorilor, curatorilor, directorilor de teatru și festivaluri posibilitatea de a-și prezenta organizația, structura și activitatea.

A treia zi pune accent pe structurile, organizațiile, rețelele și programele care pot să susțină domeniului artelor spectacolului, iar ultima zi este dedicată sesiunilor de speed-networking, în care profesioniștii din industrie, operatorii culturali, agenții și artiștii pot să dialogheze, să își prezinte ideile legate de viitoare posibile colaborări și de dezvoltare a unor noi proiecte.

Printre marile structuri prezente la această ediție se află: APAM (Australian Performing Arts Market), Jodhpur RIFF (Festival independent de muzică sub patronajul UNESCO), International Show Parade, Mittelfest, The Kennedy Center, agenția IMG Artists, Théâtre National de Bretagne, Flamenco Agency, Leeds Beckett University, National Theatre Brno și multe altele.

Bursa de Spectacole de la Sibiu promovează conectivitatea între operatori culturali importanți și profesioniști din domeniul Artelor Spectacolului și Managementului Cultural, urmărind crearea de spații generoase de discuții pe teme relevante pentru realizatorii și interpreții de teatru.

