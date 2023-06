Încă o reușită la și de nivel internațional pentru Muzeul ASTRA! Lucian Robu, directorul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului a obținut Diploma Europeană în Managementul Proiectelor Culturale!

European Diploma in Cultural Project Management, faza rezidențială III, desfășurată la European Cultural Center of Delphi, Grecia, 17-20, iunie 2023

Diploma Europeană în Managementul Proiectelor Culturale este o formare de a lungul a trei faze rezidențiale și o experiență de învățare care încurajează diversitatea culturală și schimburile interregionale ca modalitate de a conferi culturii un loc mai puternic în Europa și in străinătate.

Partenerii permanenți ai Programului European Diploma in Cultural Project Management sunt: Consiliul Europei- Consiliul pentru Cooperare Culturală și UNESCO, Secția pentru Politici Culturale și Studii privind Dezvoltarea Culturală.

Ediția 2022-2023 a fost implementată în colaborare cu Vaastra-Gotaland (Suedia), Sibiu (România), Regiunea Wallonie – Bruxelles (Belgia) și Delphi (Grecia).

Ultima etapa rezidențială a ECD (17-20 iunie, 2023), cea de evaluare a proiectelor propuse, a reunit participanții celor două faze formative anterioare. Aceștia sunt operatori culturali din Grecia, Macedonia de Nord, Suedia și Israel și, implicit, România

În cadrul celor 4 zile ale Seminarului de evaluare, s-au prezentat studii comparative, au fost analizate și dezbătute propunerile de proiecte ale participanților.

Exemplele de bune practici prezentate de lectori au fost axate pe conceptele cheie implementate de a lungul ultimelor 3 decenii, în cadrul Programului European Cultural Diploma:

– managementul instituțiilor culturale, cooperarea între instituții culturale europene și politicile acestora cooperative; dezvoltare teritorială sustenabilă (strategii regionale/locale/urbane); planificarea strategică și managementul operațional al proiectelor culturale (management de proiect, strângere de fonduri etc.); crearea și consolidarea de rețele culturale (networking cultural).

Proiectul domnului Lucian Robu ,,Cultural Landscape Preservation and Valorization through Traditional Crafts and cultural Heritage in European countries, s-a axat pe dezvoltarea de cooperări cu operatori culturali din Europa, având la bază conceptul de valorizare a peisajului cultural rural prin instrumente sustenabile, specifice și corelate cu meșteșuguri tradiționale ce devin meserii emergente în Europa contemporană.

În urma evaluării propunerii de proiect, boardul European Cultural Diploma a acordat statul de absolvent al programului de formare derulat între 2022-2023.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News