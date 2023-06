Primăria municipiului Sibiu și-a arătat intenția de a cumpăra „Fabrica de Cultură” încă de anul trecut, asta după ce proprietarul terenului SC Construcții SA, a anunțat că nu mai dorește să dețină proprietatea. Municipalitatea a văzut acest lucru drept o oportunitate, astfel că a început demersurile pentru achiziție. Locația de pe strada Triajului, unde de ani buni se joacă renumitul spectacol „Faust”, este scoasă la licitație, iar prețul de pornire al primăriei este de 5,29 milioane de euro. Consilierii locali vor vota, în ședința ordinară de miercuri, aprobarea participării la licitație.

Consilierii locali vor vota, în ședința ordinară de miercuri, aprobarea participării la licitația pentru achiziționarea Fabricii de Cultură de pe strada Triajului din Sibiu. Locația unde se joacă renumitul spectacol „Faust” se află pe un teren de 3,4 hectare, din care 27.224 metri pătrați teren și 6.776 metri pătrați construcții.

Odată ce SC Construcții SA a scos la licitație vânzarea proprietății, municipalitatea a văzut oportună achiziționarea Fabricii de Cultură mai ales în vederea începerii construcției Centrului de Spectacole și Conferințe, care va muta aici activitatea Teatrului ”Radu Stanca”. În plus, nu se va mai plăti chirie pentru acest spațiu, care acum este de 5,3 milioane de lei anual, iar teatrul va avea unde să depoziteze echipamente, acum împrăștiate în mai multe locații din oraș unde, de asemenea, se plătește chirie. „Achiziția Fabricii de Cultură va asigura desfășurarea în continuare a activităților TNRS pe toată durata construcției noului Centru de Spectacole și Conferințe și reprezintă un proiect cu potențial generator de venituri suplimentare din organizarea de evenimente cultural-artistice și social”, se arată în raportul de specialitate.

Fabrica de Cultură va produce aproape 3 milioane de lei pe an

Potrivit estimărilor făcute de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Fabrica de Cultură va produce aproape trei milioane de lei pe an. Închirierea sălii (pentru două zile pe săptămână) va produce aproximativ 1,5 milioane lei pe an. Pentru spectacolele cu 500 de locuri în exterior, organizate în sezonul cald, se estimează venituri de 150.000 lei pe an. Veniturile din biletele pentru spectacole vor aduce undeva la un milion de lei pe an. „TNRS estimează venituri în sumă de 2.986 mii lei/an”, se arată în raportul de specialitate.

Prețul de pornire la licitație este de 5,29 de milioane de euro plus TVA. Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire, fără TVA.

