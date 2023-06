Un bărbat din județul Sibiu, care și-a terorizat și amenințat cu moartea soția, a fost condamnat la închisoare cu suspendare de către judecătorii sibieni. Vreme de mai multe luni, individul, în vârstă de 38 de ani, a hărțuit-o pe femeie și a urmărit-o. Deși aceasta a obținut inclusiv un ordin de protecție împotriva lui, omul nu s-a lăsat intimidat și „i-a promis” că nu o va lăsa să fie fericită.

Teroarea femeii a început la finalul anului trecut. Individul a început să o hărțuiască și să o amenințe, iar mai apoi a continuat să îi creeze o stare de temere puternică fiindcă o urmărea. Sibianca nu se mai simțea în siguranță, astfel că în perioada în care soțul a început să fie violent, a cerut emiterea unui ordin de protecție.

Amenințată cu moartea și urmărită pe străzile Sibiului

Din rechizitoriul publicat pe rejust.ro, reiese că lucrurile între cei doi soți au început să scârțâie în ultimele luni ale anului trecut. Spre exemplu, în 24 noiembrie 2022, individul a urmărit-o pe femeie, după ce a aceasta a ieșit de la muncă, de la fabrica Siemens, până în zona gării, unde a „exercitat acte de violență asupra ei, constând în aceea că i-a pulverizat substanță iritant lacrimogenă în față”. În urma celor întâmplate, femeia a fost transportată la UPU Sibiu pentru a primi îngrijiri medicale.

Următoarea zi, individul a sunat-o și, pe fondul unei gelozii extreme, a amenințat-o cu moartea. Mai mult, i-a spus că nu o va lăsa niciodată să fie fericită. La întreaga discuție a asistat și fiul lor minor, în vârstă de 13 ani.

Iar teroarea nu s-a încheiat aici fiindcă, o lună mai târziu, în 28 decembrie 2022, bărbatul s-a înarmat cu un cuțit de bucătărie și s-a dus la casa soției din satul Nou. A stat ascuns într-o zonă întunecată și a așteptat ca femeia să revină la domiciliu pentru a vedea de cine este însoțită. Procurorul a notat în rechizitoriu că individul l-a amenințat pe șoferul mașinii (care era instructorul școlii de șoferi, unde femeia urma cursuri), spunându-i să nu se mai apropie de soția lui.

În 15 ianuarie, bărbatul a sunat-o din nou, deși, conform ordinului de protecție, acest lucru îi era interzis. A amenințat-o iarăși cu moartea, atât pe ea, cât și pe bărbatul cu care se va vedea în viitor. A doua zi, a urmărit-o, iar în zona parcului Piața 1 decembrie 1918, de lângă autogara Transmixt, s-a apropiat de ea și a început să o jignească, să o înjure și să o amenințe. În 20 ianuarie, povestea a continuat. Bărbatul „a supravegheat fără drept zona în care se afla locul de muncă al persoanei vătămate”. Și zilele au tot trecut, iar individul nu s-a lăsat nici măcar o dată intimidat de ordinul de protecție. Ba mai mult, l-a ignorat complet.

Închisoare cu suspendare

În primăvara acestui an, individul a fost trimis în judecată sub control judiciar. În luna mai, el și-a recunoscut faptele, spunând că, în cazul în care va fi condamnat, este de acord să presteze și muncă în folosul în comunității. Magistrații au convenit să aplice o pedeapsă „medie”, având în vedere că o pedeapsă cu amendă nu ar fi suficientă pentru reeducarea inculpatului, dat fiind faptul că, într-o perioadă scurtă de timp, a comis mai multe infracțiuni și a încălcat și ordinul de protecție. „Instanța apreciază că pedeapsa amenzii ar fi o soluție prea blândă”, se arată în rechizitoriul publicat pe rejust.ro.

Bărbatul a fost condamnat, recent, la 1 an, 7 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare. Instanța a considerat că, fiindcă individul a fost sincer, nu are antecedente penale și are un loc de muncă stabil, pedeapsa poate fi suspendată. „Se reține că raportat la lipsa antecedentelor penale, atitudinea sinceră și de regret manifestată de inculpat, la faptul că inculpatul este integrat în societate și are loc de muncă stabil, nu se impune executarea pedepsei rezultante stabilite mai sus, în cauză fiind întrunite condițiile pentru suspendarea executării pedepsei rezultate sub supraveghere, respectiv pedeapsa aplicată nu depășește 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an și acesta și-a manifestat acordul de a presta o muncă în folosul comunității”, potrivit instanței. Bărbatul va rămâne sub supraveghere trei ani.

