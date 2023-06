După declarațiile oferite marți de mijlocașul ofensiv Călin Popescu în Ora de Sibiu, conducerea clubului FC Hermannstadt a replicat din cantonamentul de la Bolu (Turcia). Oficialii clubului sibian au explicat faptul că jucătorul Călin Popescu a cerut o clauză contractuală în care să fie stipulate un anumit număr de minute jucate, iar în cazul în care nu se atingea acest barem, acordul să se poată rezilia. Cererea mijlocașului de 21 de ani, ca în contractul său să fie stipulat că va juca un minim de minute a fost motivul pentru care contractul cu jucătorul nu s-a prelungit, deși ambele părți își doreau acest lucru.

”DEMERS DE TRANSPARENȚĂ #FCH

Astăzi vă vom vorbi despre două subiecte în care a fost implicat clubul nostru în ultimele zile.

În primul rând, referitor la declarațiile fotbalistului Călin Popescu, aflat încă sub contract cu FCH, vă aducem tuturor la cunoștință faptul că din punct de vedere financiar AFC Hermannstadt i-a oferit acestuia un nou contract cu o majorare de peste 60% față de contractul inițial. Printre alte clauze impuse de Călin Popescu, din cauza cărora nu am reușit să ajungem la un numitor comun, este și una în care fotbalistul ar fi trebuit să evolueze într-un anumit număr de minute. Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, potrivit clauzei respective Popescu ar fi putut rezilia întelegerea contractuală. Conducerea A.F.C. Hermannstadt nu a fost, nu este și cu siguranță nu va fi de acord vreodată cu astfel de practici sau clauze, prin care un fotbalist impune într-o înțelegere scrisă să fie folosit. Cine intră sau nu în primul 11 ori pe banca de rezerve decide 100% antrenorul principal și staff-ul tehnic #FCH. Ei știu cel mai bine din punct de vedere sportiv! Ne pare rău că nu am putut ajunge la o prelungire contractuală cu fotbalistul Călin Popescu, deși în mod evident noi chiar ne-am dorit asta!” a fost comunicatul emis de clubul FC Hermannstadt.

Călin Popescu: ”Nu mă interesa atât de mult partea financiară”

Talentatul mijlocaș Călin Popescu se pregătește acum cu FC Brașov și a explicat că faptul că nu s-a ajuns la un acord nu are legătură cu partea financiară. ”Mi-am dorit foarte mult să continui la Sibiu, dar nu am reușit să ne înțelegem la anumite aspecte, pe mine mă interesa mult partea de dezvoltare a mea, nu are rost să intru în detalii. Nu am cerut bani în plus, cât mi-au oferit am acceptat, am fost dispus să nu cer ceva în plus, dar mă interesa partea de dezvoltare. Sincer, mă așteptam să răman, să ne înțelegem, dar așa a fost să fie. Nu mă interesa atât de mult partea financiară, m-au interesat alte lucruri și au fost multe discuții. Ambele părți au vrut să continue, dar pentru niște chestiuni mai puțin importante, nu s-a ajuns la un acord. Nu am mai discutat cu nimeni de la Sibiu, mai am doar 4 zile de contract, este greu de crezut că mai revin, ținând cont că nu am fost în cantonament” a spus Călin Popescu pentru Ora de Sibiu.

