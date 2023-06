Sibianca Elena Raica a câștigat locul doi la campionatul național de dermopigmentare „Worlds”, la categoria „Buze”. Concursul a avut loc weekend-ul trecut, la București.

Elena a participat la campionatul de dermopigmentare, „Worlds” cu alți 40 de specialiști în dermopigmentare din întreaga țară. Sibianca s-a făcut remarcat la categoria buzelor unde a primit locul doi.

“Am participat pentru prima dată la un campionat de acest fel și sunt foarte mulțumită de rezultat. M-am clasat pe locul II la categoria „Lips”, procedura la buze fiind preferata mea. Mi-am dorit mult să îmi testez abilitățile, să trec prin experiența unui campionat de asemenea anvergură, iar faptul că am câștigat mi-a oferit o validare că munca depusă în ultimii ani a meritat din plin. Am trecut prin multe stări, de la emoții copleșitoare până la extaz, au curs lacrimi de bucurie și am legat multe prietenii cu oameni minunați. Odată cu acest concurs mi s-a deschis „apetitul” ca pe viitor să particip și la alte campionate, unde voi da totul“, spune Elena Raica.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News