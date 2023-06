Teatrul de Balet Sibiu prezintă vineri, 30 iunie 2023, o a doua reprezentație a spectacolului „În numele bucuriei”, coregrafia Ángel Martínez Sánchez, de această dată în aer liber.

Spectacolul va avea loc în Piața Habermann, de la ora 20:45, iar accesul publicului va fi gratuit. Sub soarele cald de iunie și în vibrația puternică a Festivalului Internațional de Teatru, întreaga cetate a Sibiului devine cel mai colorat, viu, plin de energie și cosmopolit oraș din România, iar exact așa este și spectacolul „În numele bucuriei” prezentat de compania internațională de dans a Teatrului de Balet Sibiu: o explozie de culoare, energie și ritm. Inspirat de dansurile tradiționale spaniole, spectacolul baletului sibian prezentat în aer liber, este mai mult decât o reprezentație artistică, a primei companii internaționale de dans din România, este o oază de energie într-o seară fierbinte de vară.

„Îmi amintesc FITS ca pe o explozie de bucurie și inspirație, un torent de artă și cultură chiar înainte de vară. Artiștii iau străzile cu asalt și te încântă cu lucruri la care nu te-ai gândit niciodată, de la opera chineză, la dansul egiptean. Este foarte emoționant să văd, în sfârșit, Teatrul de Balet Sibiu invitat al acestui eveniment uimitor, care servește drept punte de legătură între oaspeții din întreaga lume și bogata viață culturală a Sibiului, la care TBS contribuie pe parcursul întregului an. Mă simt foarte onorat ca o lucrare coregrafică creată de mine, în perioada când am fost dansator al companiei, să facă parte din programul pe care TBS îl prezintă anul acesta la FITS. Sper ca publicul să se bucure de scânteia de emoție, bucurie și pasiune a dansatorilor și să trăiască o experiență la fel de semnificativă cum a fost pentru mine în anii în care am fost dansator la Sibiu.” Ángel Martínez Sánchez, coregraf și dansator al Operei Naționale din Atena, Grecia

„În numele bucuriei”, este o creografie inspirată de dansurile tradiționale spaniole, creată de Ángel Martínez Sánchez. Originar din Spania, Angel Martínez Sánchez este fost dansator al Teatrului de Balet Sibiu, în prezent dansator al Operei Naționale din Atena, Grecia. Spectacolul a avut premiera la Teatrul de Balet Sibiu în anul 2019 și a rămas până astăzi unul dintre cele mai apreciate titluri din repertoriul baletului sibian.

ÎN NUMELE BUCURIEI

Coregrafia: Ángel Martínez Sánchez

Muzica: Zarzuele (Gerónimo Giménez, Reveriano Soutullo și Juan Vert, Amadeo

Vives, Federico Chueca și Manuel Fernández Caballero) și compoziții la chitară de

Francisco Tárrega

Costume: Rodica Kabdebo

Distribuție: Ayaka Nagai, Ludovica Tontodonati, Alba Fernandez, Maria Trabalon,

Sara Zanzon, Gabriela Checo, Tereza Dragomir, Camille Texier, Michaela Gobas,

Marta Parise, Kenichi Murata, Guido Sarnataro, Mattia Longhitano, Manuel Sanchez,

Henrique Ferreira, Nathaniel Lillington, Johan Mancebo, Miguel Teixeira

Durata: 45 minute

