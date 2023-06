După lungi așteptări pepenii de Dăbuleni și-au făcut apariția în Piața Cibin din Sibiu. Producătorii dau vina pe ploile abundente pentru întârziere, însă chiar și așa se așteaptă la o recoltă bună anul acesta.

Producătorii veniți tocmai din sudul țării au dat startul sezonului de vară, joi dimineața, cu mult apreciații pepeni de Dăbuleni. Dulci și bine copți, pepenii se vând cu 5 lei kilogramul, același preț ca anul trecut. Doina vine în Piața Cibin cu pepeni de peste 15 ani și speră ca și anul acesta să fie unul bun, cu toate că magazinele sunt o concurență acerbă pentru micii producători.

„Timpul a fost friguros, nu am avut vreme bună și când s-a încălzit atunci le-a venit bine și am avut timp să recoltăm prima mână. Sunt buni pentru început și sperăm să fie un an bun la fel ca anul trecut. Până acum recolta se anunță promițătoare, mai ales că acum se încălzește și lor le trebuie căldură. Au venit oamenii să se intereseze, dar ne fac concurează cei din magazine. Când apar cei românești mai sunt în dubii, se întreabă dacă sunt românești sau nu, dar pe parcurs descoperă gustul pepenilor românești și devin clienți care se mențin de pe un an pe altul”, spune Doina Nuță, producătoare de pepeni de Dăbuleni.

Alte două producătoare de pepeni au venit din Urzica, o comună de lângă Corabia. Acestea vând și pepeni galbeni foarte parfumați. Doamna Nela este una dintre producătoare și spune că a fost sunată de sibieni pentru a afla când vine la piață cu renumiții pepeni.

„Am venit cu ei în piață atât de târziu din cauza timpului, au fost ploi și a fost frig. Recolta se anunță bună. Oamenii deja au venit să se intereseze, m-au și sunat să vadă când vin cu pepenii pentru că anul trecut, pe 23 iunie, vindeam în plin, iar acum am ieșit mai târziu”, spune doamna Nela, din comuna Urzica, județul Olt.

Prețul pepenilor este la fel ca anul trecut și se vând cu 5 lei kilogramul.

