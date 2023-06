În cadrul ședinței de Consiliu Local al Municipiului Sibiu din acestă lună, a fost discutată și înființarea mult așteptatei Zone Metropolitane.

Consilierii USR, prin vocea lui Ionuț Ghise, și-au exprimat susținerea pentru proiect și au sugerat că toate posturile aferente administrării zonei metropolitane ar trebui ocupate printr-un proces transparent de concursuri. De asemenea, au îndemnat PNL să fie direct responsabil de buna desfășurare și operaționalizarea cât mai rapidă a proiectului, având în vedere că majoritatea primarilor implicați sunt membri ai PNL.

În răspuns la această intervenție, administratorul județului Sibiu, Adrian Bibu, a avut câteva remarci critice la adresa USR motiv pentru care considerăm necesare unele clarificări:

Ne exprimăm respectul față de munca depusă de toți cei implicați în inițierea și dezvoltarea proiectului de înființare a zonei metropolitane în Sibiu, inclusiv consilierii PNL și angajații din Primărie. Considerăm că este important să lucrăm împreună pentru a găsi soluții benefice pentru comunitate și să depășim eventualele diferențe politice.

Cu toate acestea, etichetarea generală a USR ca fiind „imatur politic” și aruncarea de vină asupra sa pentru toate nerealizările administrative și politice promise de PNL nu contribuie în mod constructiv la dezbateri și colaborare. Suntem deschiși la dialog și credem că este important să depunem eforturi comune pentru a găsi soluții bune în beneficiul cetățenilor din Sibiu.

În ceea ce privesc acuzațiile de necooperare aduse de Adrian Bibu fostului ministru al Fondurilor Europene, colegul nostru Cristian Ghinea, am obținut următorul răspuns din partea acestuia:

„Probabil PNL Sibiu are fantezii cu miniștri. Nu am auzit niciodată de dl. Bibu, nici vorbă să stea la ușă. De altfel, am avut zeci de întâlniri cu autoritățile locale. Este surprinzător cum nu am observat niște somități care stăteau la ușă de șase ori. Probabil confundă ușile.

În schimb, am lucrat bine la minister cu secretarul de stat Cristian Roman, care venea chiar din PNL Sibiu.

Am reușit să aduc 2 miliarde de euro pentru spitale. Cel din Sibiu era într-o poziție favorabilă. Apoi, Rafila l-a scos din listă. Domnul Bibu ar trebui să-i rupă ușa pesedistului. Este jenant că județul lui Klaus Iohannis a rămas fără spital din cauza partenerului de guvernare, PeSeDe.”

Se pare că PNL Sibiu se simte deranjat de dorința noastră, de a aduce acuratețe administrativă și de a solicita concursuri transparente. Ei bine, astfel de reacții nu ne surprind, de altfel această atitudine împotriva cetățeanului ne-a determinat să ne implicăm politic.

Vă asigurăm că ne vom ține de cuvânt și vom face mult mai mult decât să ne limităm la slogane de campanie. Suntem aici pentru a reprezenta interesele cetățenilor și vom continua să luptăm pentru o administrație corectă și transparentă.

Pentru o guvernare defectuoasa sunt responsabili PNL si PSD de peste 30 de ani deja, iar acum se folosesc de tertipuri, uitând de tăierea panglicii în câmp, lângă un panou cu poza spitalului înainte de alegerile din 2020.

