În cadrul conferinței de vineri, europarlamentarul Nicu Ștefănuță a vorbit atât despre raportul celui de-al patrulea an de mandat în Parlamentul European, priorități politice precum aderarea României la Schengen și campania Erasmus Equality, cât și despre cât de „verde” este Sibiul.

Europarlamentarul a clarificat că un oraș verde nu se referă doar la copaci, ci și la mobilitate și un sistem de transport bine gândit, iar din punct de vedere al acestor criterii Sibiul nu este un oraș verde.

„Nu prea este un oraș verde. Un oraș verde are mai multe elemente, de exemplu are calitatea aerului foarte bună. Am văzut și mulți arbori care au fost smulși din pământ și pe care nu ii mai regăsim, în locul lor fiind plantați mlădițe. Ar fi bine să fim mai verzi decât atât. Cum am zis, verde nu înseamnă doar copaci, verde înseamnă și mobilitate și un sistem ca lumea de transport, adică tot mai puțină poluare ca oamenii să nu moară mai devreme decât trebuie. Vă amintesc că media de viață în România este cu zece ani mai mică decât în Spania și poate când ne gândim la averi și palate să ne gândim și la durata de viață și calitate”, spune europarlamentarul.

