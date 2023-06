Turneul Internațional Stradivarius „In The Mood for Love” ajunge la Sibiu duminică 2 iulie 2023. În acest an, turneul parcurge 17 locații din România, străbătând mai mult de 4000 km, timp de aproape o lună de zile.

Violonistul Alexandru Tomescu și pianista Adela Liculescu vor aduce muzica celor mai frumoase povești de iubire ale marilor compozitori ai lumii în curtea Muzeului de Istorie Casa Altemberger.

Muzeul Național Brukenthal prin Alexandru Constantin Chituță are o colaborare extraordinară cu Alexandru Tomescu și echipa Turneului Internațional Stradivarius. De mai bine de 5 ani de zile acest turneu este organizat la Sibiu la Muzeul Național Brukenthal cu sprijinul entităților private. Totodată Alexandru Tomescu a mai cântat cu vioara Stradivarius și la alte evenimente expoziționale organizate de Muzeul sibian.

Alexandru Tomescu cântă pe o vioară Stradivarius Elder Voicu, Obiect de Patrimoniu Național, Categoria Tezaur. Denumirea originală a viorii este „Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1702” şi de la apariţia sa a fost în custodia lui A. W. Lukens (New York), W.E. Hill & Sons, Charles F. Edler (Frankfurt), Hamma & Co. (Stuttgart), Henry Werro (Berna) şi a marelui violonist român Ion Voicu.

Alexandru Tomescu a câştigat în anul 2007 dreptul de a cânta la valoroasa vioară Stradivarius Elder-Voicu 1702 pentru o perioadă de cinci ani, în urma cu unui concurs organizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Vioara, folosită timp de patru decenii de maestrul Ion Voicu, este considerată a fi unul dintre cele mai bine conservate instrumente marca Stradivarius. Instrumentul a fost cumpărat în 1956 de statul român de la firma Henry Werro la preţul de 80.000 de franci elvețieni, conform Institutului Cultural Român. Vioara a fost dată spre folosinţă violonistului Ion Voicu printr-un contract de comodat . În 2007, instrumentul a fost evaluat la suma de 1,2 milioane de dolari şi a fost inclus în catalogul „Antonio Stradivari”, editat la Koln, ce include circa 150 de instrumente realizate de faimosul lutier italian. Denumirea originală a viorii este „Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1702”.

Ion Voicu (n. 8 octombrie 1923, București – d. 24 februarie 1997), unul dintre marii violonişti români, a început studiul viorii la vârsta de 6 ani, iar la 14 ani a fost admis la Academia Regală de Muzică din Bucureşti, unde a intrat direct în anul V şi a absolvit cursurile care durau şapte ani, în doar trei ani. Ion Voicu, artist născut într-o familie de muzicieni, s-a perfecţionat cu George Enescu care i-a oferit lecții gratuite, a lucrat şi sub îndrumarea marelui violonist rus David Oistrakh, iar pe parcursul a 50 de ani de carieră a susținut mii de concerte în întreaga lume, de la Paris, la New York, de la Londra, Roma, sau Viena, până la Tokyo.

În 2017, la 20 de ani de la dispariţia lui Ion Voicu, Alexandru Tomescu a cântat pe vioara Stradivarius Elder Voicu Concertul nr. 5 în la major pentru vioară și orchestră, KV 219 de Mozart, alături de Orchestra Naţională Radio dirijată de fiul lui Ion Voicu, Mădălin Voicu, într-un concert in memoriam.

În anul 2018, Alexandru Tomescu a câştigat pentru a treia oară, în urma concursului naţional organizat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Filarmonica „George Enescu”, dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu 1702 pentru încă cinci ani, până în 2023.

Juriul concursului a fost format din personalități marcante ale muzicii clasice românești: dirijorii Madălin Voicu, Ilarion Ionescu-Galati şi Iosif Ion Prunner, violoniştii Daniel Podlovschi şi Varujan Cozighian. Repertoriul de concurs a fost unul complex, o provocare prin dificultatea lucrărilor interpretate.

„Este o onoare și o responsabilitate uriașă să știi că poți călca pe urmele marelui nostru violonist Ion Voicu. Vioara Stradivarius a devenit un simbol cultural național, a reusit să aducă numeroși oameni pentru prima oară în sala de concert și a schimbat în bine viețile a sute, poate mii de oameni datorită campaniilor umanitare și sociale promovate în cadrul Turneului Stradivarius. Mă bucur din toata inima că voi avea ocazia de a duce povestea mai departe în următorii cinci ani de prietenie cu acest instrument minunat”, a declarat atunci Alexandru Tomescu.

Când a intrat în posesia viorii, Alexandru Tomescu a promis că sunetul acesteia va fi auzit de toţi românii, violonistul organizând mai multe turnee în ţară în colaborare cu alţi muzicieni.

Programul de duminica, de la Sibiu, care va începe de la ora 20:00, va cuprinde: Jules Massenet – „Meditație” din Opera „Thais”, Fritz Kreisler – „Liebesleid”, Fritz Kreisler – „Liebesfreud”, Edward Elgar – „Salut d’amour”, Camille Saint-Saëns – „Introducere și Rondo Capriccioso”, Cesar Franck – „Sonata în La Major”.

Biletele la concert se pot procura de la casieria Palatului Brukenthal din Piața Mare din Sibiu.

