Ciprian Faraon, liderul Forța Dreptei Sibiu, a precizat în cadrul conferinței de presă de sâmbătă, 1 iulie, despre principalele probleme cu care Sibiul se confruntă. În primul rând acesta a amintit despre scăderea semnificativă a numărului de turiști la Sibiu, dar și de infrastructura precară.

Liderul Forța Dreptei Sibiu spune că viitoarea conducere a Primăriei Sibiu va avea „multe de făcut”, având în vedere problemele cu care Sibiul se confruntă la nivelul infrastructurii și al turismului.



„Vorbim de probleme care țin inclusiv de partea turistică, pentru că dacă ne uităm, de la an la an, turismul în Sibiu scade, o spun statisticile, o spune Institutul Național de Statistică. Noi am rămas captivi în anul 2007, când totul a explodat, dar nu s-a mai făcut nimic. A fost din inerție toată mișcarea turistică, dar astăzi lucrurile arată că nu suntem pe drumul cel bun și dacă stăm pasivi și nu facem nimic în sensul stabilirii unei strategii pentru promovarea Sibiului, cu siguranță vom avea cu toții de suferit. O bună parte din activitățile HoReCa depind de activitățile promovate de către Primăria Sibiu, iar dacă ele nu sunt aduse la cunoștința publicului intern, mă refer la nivelul țării și extern, în orașe precum Craiova și alte orașe de acest gen, fără de câștigat. Ați văzut bine și cu Târgul de Crăciun cum Craiova a ieșit pe primul loc”. a spus Faraon.

Faraon dă exemplu orașul Craiova care a depășit Sibiul în perioada Târgului de Crăciun. Acesta mai amintește și despre probleme legate de infrastructura sibiană. „Dacă aș conduce administrația, eu personal aș fi prezent la fața locului, cel puțin pe arterele principale. Nu aș lăsa constructorul nesupravegheat fără să fiu implicat acolo, să văd ce se întâmplă pentru că e clar că ceva nu funcționează atâta timp cât de la an la an au început să apară probleme de infrastructură”, a spus liderul Forța Dreptei Sibiu.

